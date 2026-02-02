Δήμος Αιγιαλείας: Η τέχνη ως ενεργός σύμμαχος της υγιούς γήρανσης

Μια καινοτόμος διδακτορική έρευνα έρχεται να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τέχνη στη ζωή των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, εστιάζοντας στην ψυχική ευεξία, την ποιότητα ζωής και την υγιή γήρανση.

Η διδακτορική ερευνήτρια Μαρία Σουργιαδάκη, σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγιαλείας, υλοποιεί ένα πρόγραμμα 14 εβδομάδων καλλιτεχνικής παρέμβασης, το οποίο βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση της τέχνης και στη συμμετοχική εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες δεν παρακολουθούν απλώς, αλλά εμπλέκονται ενεργά σε μια διαδικασία αισθητηριακής και συναισθηματικής σύνδεσης με σημαντικά έργα της παγκόσμιας καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί στοιχεία εικόνας, αφήγησης και μουσικής, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει τη μνήμη, τη συγκίνηση και τον προσωπικό αναστοχασμό. Μέσα από αυτή τη σύνθεση, η τέχνη λειτουργεί ως χώρος συνάντησης της προσωπικής εμπειρίας με τη συλλογική μνήμη και ως μέσο ενδυνάμωσης της ανθρώπινης παρουσίας στην τρίτη ηλικία.

Η συγκεκριμένη έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ενεργούς γήρανσης, αναδεικνύοντας την τέχνη ως παράγοντα φροντίδας, νοήματος και ελπίδας.

Πρόγραμμα Υλοποίησης

Η δράση ξεκινά εντός της τρέχουσας εβδομάδας και θα πραγματοποιηθεί για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων στους ακόλουθους χώρους:

ΚΑΠΗ Αιγίου (Νικ. Πλαστήρα 75)

Κάθε Τρίτη, 17:30 – 18:00

Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου 2026.

ΚΑΠΗ Αιγίου (Μελετοπούλων 7)

Κάθε Πέμπτη, 17:30 – 18:00

Έναρξη: 5 Φεβρουαρίου 2026.

ΚΑΠΗ Ακράτας

Κάθε Κυριακή, 11:00 – 11:30

Έναρξη: 8 Φεβρουαρίου 2026.