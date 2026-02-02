Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς για το Κυπριακό φιλμ «Κράτα Με» της Μυρσίνης Αριστείδου

Σε ένα ηλιοκαμένο παραθαλάσσιο θέρετρο, η 11χρονη Ίριδα περνά το καλοκαίρι της μαζί με τη μεγαλύτερή της φίλη, Δανάη. Όταν ανακαλύπτει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της, ο Άρης, έχει επιστρέψει για την κηδεία του παππού της, αποφασίζει να τον αναζητήσει. Η προσπάθειά της την οδηγεί σε ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο, όπου ο Αρης ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως απόπειρα επανασύνδεσης, σταδιακά μετατρέπεται σε ένα εύθραυστο και βαθιά ανθρώπινο δεσμό.

Αυτή είναι η υπόθεση του φιλμ «Κράτα Με- Hold onto me», της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της δημιουργού Μυρσίνης Αριστείδου, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα World Cinema Dramatic του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς - Sundance και απέσπασε το Βραβείο Κοινού.

Η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Κύπρο με διεθνή δημιουργική ομάδα, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Δανέζικου Κινηματογραφικού Ινστιτούτου, του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΕΡΤ και του Black Family Grant του NYUTisch School of the Arts.

Η Μυρσίνη Αριστείδου, Κύπρια δημιουργός, είναι, εδώ και περίπου μια δεκαετία, η μια από τις σκηνοθέτες/σεναριογράφους που ανυπομονούσαμε να δούμε να κάνουν μεγάλου μήκους ταινία - και να που ήρθε η ώρα και μ' ένα εντυπωσιακό λανσάρισμα, ανέφερε το flix.gr.

Το σινεφίλ κοινό τη γνώρισε το 2016 με τη «Σεμέλη», που τιμήθηκε με το Generation Kplus Special Jury Prize στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ 2 χρόνια αργότερα η «Αρια» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Η Μυρσίνη Αριστείδου είναι υπότροφος του Cannes Cinéfondation Résidence και βραβευμένη από το Sam Spiegel Film Lab με το Emerging Filmmaker Award.

Όπως η ίδια ανέφερε στην εφημερίδα Τα Νέα, ο ανταγωνισμός στο φετινό Σάντανς ήταν τεράστιος καθώς είχαν υποβληθεί κοντά στις 16.000 συμμετοχές ενώ μόλις 97 ταινίες μεγάλου μήκους επιλέχθηκαν και στο τμήμα World Cinema Dramatic όπου συμμετείχε το "Κράτα με", 10 ταινίες. Το συγκεκριμένο φιλμ προβλήθηκε την περασμένη Δευτέρα 26/1 με το κοινό του Σάντανς να χειροκροτά στο τέλος με ενθουσιασμό για αρκετά λεπτά.

"Πάντα οι καθολικού ενδιαφέροντος ιστορίες έχουν τη δύναμη να συγκινήσουν την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα", είπε η Μυρσίνη Αριστείδου στην εφημερίδα "Τα Νέα" προσθέτοντας πως πράγματι το φετινό Φεστιβάλ Σάντανς, το πρώτο που έγινε με απόντα τον δημιουργό του Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τη ζωή στα 89 του χρόνια, ήταν έντονα πολιτικοποιημένο λόγω των γεγονότων στη Μινεάπολη με την ομάδα ICE του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ.

"Η ανάδειξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η ενσυναίσθηση μέσα από το έργο ενός Φεστιβάλ όπως το Σάντανς αποτελεί μία ξεκάθαρη πολιτική πράξη", υπογράμμισε με νόημα η κ. Αριστείδου.

"Κράτα Με"

Σκηνοθεσία, Σενάριο: Μυρσίνη Αριστείδου

Ηθοποιοί: Χρήστος Πασσαλής, Μαρία Πέτροβα.

Φωτογραφία: Λάσε Ούλβενταλ Τόλμπελ | Μοντάζ: Τζένα Μάνγκουλαντ, Μυρσίνη Αριστείδου | Σκηνικά: Δήμητρα Σουραλντζή | Σχεδιασμός και μιξάζ ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης | Μουσική: Αλεξ Γουέστον | Παραγωγοί: Μόνικα Νικολαΐδου, Μυρσίνη Αριστείδου, Αντερς Ν.Γ. Μπεργκ, Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ειρήνη Βουγιούκαλου | Εκτελεστικοί Παραγωγοί: Τόμας Τζ. Μάνγκαν IV, Μαρκ Χόλιντζερ | Εταιρείες Παραγωγής: Filmblades (Κύπρος), One Six One Films (Κύπρος), Fredo Pictures (Δανία), Graal (Ελλάδα), Pleasant Bay Pictures (ΗΠΑ), Mango Productions (ΗΠΑ).

