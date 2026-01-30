Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κώστα Χαραλάμπους, "Οβολός"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας με τον τίτλο "Οβολός" σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κώστα Χαραλάμπους. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε τοποθεσίες στην Αττική, στη Νότια Εύβοια και στη Μαλεσίνα Λοκρίδας (Φθιώτιδα).

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2026 από την The Film Group.

Πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος, έχοντας δίπλα του ένα εξαιρετικό καστ συμπρωταγωνιστών, ανάμεσά τους οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής (κεντρική φωτ.), Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής και Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Πέντε φίλοι, ένα τυχερό δελτίο και μια χώρα που καταρρέει. Ποιος δικαιούται το μερίδιο στην ελπίδα;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει ξανά και ξανά; Με φόντο την Αθήνα της κρίσης, μια ανατομία της ανθρώπινης απληστίας, εκεί όπου η αξιοπρέπεια έχει την τιμή ενός δελτίου.

Ελλάδα, 2014. Στη σκιά ενός νέου μνημονίου, πέντε απολυμένοι συνάδελφοι βρίσκονται μπροστά στο όνειρο: ένα νικηφόρο δελτίο Τζόκερ. Όμως, η τύχη μετατρέπεται γρήγορα σε κατάρα. Σε μια κοινωνία που διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης που ξεγυμνώνει προθέσεις, σαμποτάρει συναισθήματα και μετατρέπει τη φιλία σε πεδίο μάχης.

Οβολός = Αρχαίο ελληνικό νόμισμα. Μια αρχαία δραχμή αντιστοιχούσε σε 6 οβολούς. Στην Ελληνική μυθολογία ο οβολός είναι το αντίτιμο που κόστιζε η μεταφορά στον Άδη από τον Χάροντα, για το λόγο αυτό και βρίσκεται συχνά σε αρχαίους τάφους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους

Παίζουν οι ηθοποιοί: Πάνος Βλάχος, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου, Στάθης Γκάτσης, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, Γεράσιμος Σοφιανός, Ορφέας Χαραλάμπους, Γιώργος Σαμαράς, Κώστας Καραθωμάς, και οι μικροί Αποστόλης Νταβάκος & Νίκος Παντελίδης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά - Κοστούμια: Ελεονώρα Καραβάνη

Art Direction Consultant: Αντώνης Χαλκιάς

Ηχοληψία: Αντώνης Σαμαράς

Οργάνωση Παραγωγής: Παναγιώτης Σιμόπουλος

Παραγωγή: Eyesin Productions

Διανομή: TFG.

H ταινία όταν κυκλοφορήσει στις αίθουσες αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα.

Το Credit των φωτογραφιών της ταινίας έχει ο: Στέλιος Τσίκας.

