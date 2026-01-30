Πάτρα: Εκδήλωση παρουσίασης και συζήτηση των βιβλίων "Η φυλακή" και "Το άσυλο"

Απόψε Παρασκευή 30 Γενάρη 2026, στις 8:30 μμ, οι Εκδόσεις Αντίποδες και το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης - συζήτηση, των βιβλίων "Η φυλακή" και "Το άσυλο" με καλεσμένους τους συγγραφείς τους, Τάσο Θεοφίλου και Ειρήνη Βλάχου.

Το Πίξελbooks βρίσκεται στην οδό Κανακάρη 185 στην Πάτρα.

Την συζήτηση θα συντονίσει ο Νεκτάριος Λαμπρόπουλος.

"Η Φυλακή"

Οι φυλακές είναι πάρκινγκ και γυμναστήριο για τους κρατούμενους και τις κρατούμενες, διευθυντήριο και σχολείο για το έγκλημα, ένοχο μυστικό για τη δικαιοσύνη και μαύρο κουτί για την κοινωνία των πολιτών. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από τον Τάσο Θεοφίλου, έναν άνθρωπο που έζησε μέσα στις ελληνικές φυλακές και βγαίνοντας δεν σταμάτησε να τις παρακολουθεί και να γράφει γι' αυτές. Με άλλα λόγια, έναν άνθρωπο που τις έζησε διπλά, ως φυλακισμένος και ως παρατηρητής της καθημερινότητάς τους, και μετατρέπει την προσωπική του εμπειρία σε γλώσσα ικανή να σταθεί απέναντι στα στερεότυπα που παράγουν οι ειδήσεις, οι επιτροπές και οι σκηνοθέτες. Είναι μια σύντομη κατάδυση στο τυφλό σημείο του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και των θεσμών του, εκεί όπου τα δικαιώματα ακυρώνονται από την ίδια την εφαρμογή τους. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

*Ο Τάσος Θεοφίλου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1982 στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Κυψέλη. Απόφοιτος της Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας του ΑΠΘ από το 2007, κατάφερε μόλις το 2024 να περάσει στο επόμενο ακαδημαϊκό στάδιο ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό του στη Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως διανομέας διαφημιστικών φυλλαδίων, υπάλληλος σε βίντεο κλαμπ, σερβιτόρος σε ταβέρνες και καφέ, τραπεζοκόμος στην εστία των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, συγγραφέας, καντινιέρης στις φυλακές Δομοκού, γραφέας στις φυλακές Κορυδαλλού, δικαστικός ρεπόρτερ, αναπαλαιωτής αστυνομικών και δικαστικών ρεπορτάζ, εργάτης στην παραγωγή διαφημιστικών μπρελόκ, συντάκτης, εκδότης, διοργανωτής εκδηλώσεων και φεστιβάλ βιβλίου και ερευνητής αστυνομικών και δικαστικών αφηγήσεων του ημερήσιου μεσοπολεμικού Τύπου. Κάτι που τον έχει επηρεάσει αρκετά και τον αναγκάζει να γράφει συνεχώς για αυτό, προκειμένου να αποφύγει τα έξοδα ψυχοθεραπείας, είναι η πενταετής κράτησή του στις ελληνικές φυλακές (3,5 χρόνια στις φυλακές Δομοκού και 1,5 στον Κορυδαλλό).

"Το άσυλο" της Ειρήνης Βλάχου



Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς στα σημεία επαφής των θεσμών του ελληνικού κράτους με τις ζωές όσων φτάνουν από ανάγκη στα σύνορά του, η Ειρήνη Βλάχου εξηγεί πώς η τεχνική γλώσσα των ευρωπαϊκών οργάνων, της ελληνικής διοίκησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και η νομική γλώσσα με τους μηχανισμούς της, ακουμπούν πάνω στα σώματα των ανθρώπων. Το κείμενο δεν είναι αγόρευση σε δικαστήριο, δεν είναι πολιτική καταγγελία και ασφαλώς δεν είναι η μαρτυρία κάποιας που έχει βρεθεί στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά. Είναι μια συμβολή στην απομυθοποίηση του «προσφυγικού ζητήματος» και στην αποκρυπτογράφηση της διαδικασίας του ασύλου, από την προνομιακή θέση κάποιας που διαμεσολαβεί ανάμεσα στο νομικό σύστημα και τους ανθρώπους που υφίστανται τις πιο τρομακτικές συνέπειές του.

Η Ειρήνη Βλάχου έχει γεννηθεί το 1978 στη Λιβαδειά, μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα. Ζει στην Αθήνα με τα παιδιά της και δουλεύει σαν δικηγόρος.