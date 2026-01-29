«Τέχνη στην Πάτρα»: Συνάντηση – συζήτηση στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα θα γίνει μια συνάντηση - συζήτηση με θέμα «Τέχνη στην Πάτρα- Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Κεραμική και Φωτογραφία», με αφορμή την ομαδική εικαστική έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου», στην οποία συμμετέχουν 20 καλλιτέχνες.

Στόχος της συνάντησης είναι η αποτύπωση της εικαστικής φυσιογνωμίας της πόλης μας, η γνωριμία με καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Πάτρα και την γύρω περιοχή, η ανάδειξη του έργου τους καθώς επίσης η καταγραφή ιδεών και προτάσεων, για συνεργασίες και εξωστρέφεια.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι Αντιπεριφερειάρχες Τάκης Παπαδόπουλος και Άννα Μαστοράκου και η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού Ελένη Αλμπάνη.

Θα ακολουθήσει θεματική ενότητα για την εικαστική δημιουργία στην Πάτρα με τον εικαστικό Γιάννη Παπαδόπουλο, το δικηγόρο Μαρίνο Σκανδάμη, την αρχιτέκτων Σοφία Καρβέλη και τον Γιώργο Παππά, Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.