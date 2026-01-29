Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

«Τέχνη στην Πάτρα»: Συνάντηση – συζήτηση στο Πολύεδρο

«Τέχνη στην Πάτρα»: Συνάντηση – συζήτηση...

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, με αφορμή την ομαδική εικαστική έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου»

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα θα γίνει μια συνάντηση - συζήτηση με θέμα «Τέχνη στην Πάτρα- Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Κεραμική και Φωτογραφία», με αφορμή την ομαδική εικαστική έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου», στην οποία συμμετέχουν 20 καλλιτέχνες.

Στόχος της συνάντησης είναι η αποτύπωση της εικαστικής φυσιογνωμίας της πόλης μας, η γνωριμία με καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Πάτρα και την γύρω περιοχή, η ανάδειξη του έργου τους καθώς επίσης η καταγραφή ιδεών και προτάσεων, για συνεργασίες και εξωστρέφεια.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι Αντιπεριφερειάρχες Τάκης Παπαδόπουλος και Άννα Μαστοράκου και η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού  Ελένη Αλμπάνη.

Θα ακολουθήσει θεματική ενότητα για την εικαστική δημιουργία στην Πάτρα με τον εικαστικό Γιάννη Παπαδόπουλο, το δικηγόρο Μαρίνο Σκανδάμη, την αρχιτέκτων Σοφία Καρβέλη και τον Γιώργο Παππά, Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αυτή είναι η νέα συνήθης ύποπτη "λίμνη" κάθε φορά που βρέχει στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Ο Μπραντ Πιτ έρχεται στην Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά "αετόπουλων" που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία - Συγκινητική πομπή στην Τούμπα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολύεδρο Τέχνη στην Πάτρα Εικαστική Φυσιογνωμία της Πάτρας Εκδήλωση Συζήτηση

Culture