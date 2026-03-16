Εβδομάδα ποίησης, 16-21/3 στο Πολύεδρο

Το Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά την Εβδομάδα Ποίησης, μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στη δύναμη του ποιητικού λόγου, με αναγνώσεις, συζητήσεις και συναντήσεις δημιουργών με το κοινό, μια ευκαιρία να εξοικειωθούμε με την ποίηση, 16 με 21 Μαρτίου.

Η Εβδομάδα Ποίησης στο Πολύεδρο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης που εορτάζεται 21 Μαρτίου, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για την ποίηση και τους ανθρώπους της: δημιουργούς, αναγνώστες και φίλους του λόγου. Μέσα από τις εκδηλώσεις αναδεικνύεται η ζωντανή παρουσία της στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της πόλης μας και ενισχύεται ο διάλογος γύρω από την τέχνη του λόγου.

Τριάντα (30) χρόνια από τον θάνατο του Οδυσσέα Ελύτη, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών και το Πολύεδρο, έχουν προγραμματίσει ένα μικρό αφιέρωμα στον Νομπελίστα ποιητή, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο. Θα μιλήσει η Ρούλα Αλεξανδροπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Αχαΐας. Όποιοι θέλουν από το κοινό θα μας διαβάσουν ένα μικρό αγαπημένο τους ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη.

Το μάθημα Δημιουργική & Επιτελεστική Γραφή, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών, που διδάσκει η Πανεπιστημιακός Δρ Μάρω Γαλάνη (χορογράφος, ποιήτρια), αυτή την Πέμπτη 19 Μαρτίου, 12 με 3 το μεσημέρι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, θα γίνει στο Πολύεδρο. Η συνάντηση είναι ανοικτή στο κοινό. Σας περιμένουμε με ένα ποίημα αγαπημένου σας ποιητή /ποιήτριας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, 12:30 το μεσημέρι, διαβάζουμε «Γυναίκες Ποιήτριες που ζουν στην Πάτρα». Θα διαβάσουν ποίηση και θα διαβαστούν ποιήματα των: Μάρως Γαλάνη, Χριστίνας Καραντώνη, Νικολέττας Κατσιδήμα, Κατερίνας Μέτσιου, Καλλιόπης Μπαγουλή, Ειρήνης Μπόμπολη, Ελένης Σιγαλού, Βαρβάρας Χριστιά, κ.α.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, «Με έμπνευση την ποίηση…» διαβάζουμε ποίηση και δημιουργούμε με τους μικρούς μας φίλους, στην εκπαιδευτική δράση για παιδιά.

Στη συνέχεια, στη 1 το μεσημέρι, ολοκληρώνεται η εβδομάδα ποίησης με αναγνώσεις. Ποιητές και φίλοι της ποίησης διαβάζουν ένα αγαπημένο τους ποίημα. Συνοδεύει μουσικά ο κιθαρίστας Δημήτρης Μακρής. Θα διαβάσουμε ένα αγαπημένο μας ποίημα και θα κλείσουμε την εκδήλωση διαβάζοντας ποίηση με θέμα την ειρήνη.

Παράλληλα, όλη την εβδομάδα, στον χώρο του Πολύεδρου θα υπάρχει Έκθεση βιβλίων ποίησης, Έκθεση φωτογραφίας «Οι ποιητές στο Πολύεδρο» και η Ενότητα «45 χρόνια Ποίησης – Οι ποιητές και το έργο τους που έχουν παρουσιαστεί στο Πολύεδρο» και τα μεσημέρια διαβάζουμε ποίηση.