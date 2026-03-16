Αγγελική Ηλιάδη: Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήταν 5 δύσκολα χρόνια, είχα υποστεί σωματική κακοποίηση

Η Αγγελική Ηλιάδη ξεκίνησε να λέει πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία και είχε καταλήξει ένα «άβουλο πλάσμα», χάνοντας τον εαυτό της: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά», είπε.

Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο podcast Unblock και πριν δημοσιευτεί ολόκληρη, απόσπασμά της προβλήθηκε στην εκπομπή «Real View», με την ίδια να εξομολογείται πως επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και πλέον ο γιος της γνωρίζει την αλήθεια, θέλησε να μιλήσει για όλα όσα έχει περάσει.

Στη συνέχεια ανέφερε πως όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον και για μιλάει άσχημα για τις αναμνήσεις τους: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια ανέφερε πως είχε σκεφτεί να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ διότι λόγω των απειλών που δεχόταν για το παιδί και την οικογένειά της, δεν μπορούσε να το τολμήσει: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», είπε.

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν σε σχέση με τον Μπάμπη Λαζαρίδη από το 2004 μέχρι το 2008, όταν εκείνος δολοφονήθηκε έξω από ξενοδοχείο στη Βούλα, όσο εκείνος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με την τραγουδίστρια. Κατά την επίθεση η Αγγελική Ηλιάδη τραυματίστηκε στο πόδι της, ενώ ο ίδιος πέθανε ακαριαία. Μαζί του η Αγγελική Ηλιάδη απέκτησε έναν γιο, τον Μπάμπη που γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 2005.