ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Επιτυχημένη η πρεμιέρα της παράστασης "100 χρόνια τρέλας" σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την περασμένη Παρασκευή 20/3 η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "100 χρόνια τρέλας" βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας». Αληθινές ιστορίες με άρωμα από την παλιά Πάτρα που διασώζονται από την λήθη , ιστορίες ξεχωριστών ανθρώπων, που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πόλη μας.

Οι θεατές απόλαυσαν την παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο θέατρο Μπάρρυ της οδού Σανταρόζα και Καρόλου, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, παρακολουθώντας την ζωή αυτών των ανθρώπων που έζησαν ανάμεσά μας, αλλά αντιμετωπίστηκαν κάποιες φορές χωρίς την προσοχή και τον απαιτούμενο σεβασμό.

Τo αφαιρετικό σκηνικό της Πηνελόπης Χατζή και οι φωτισμοί του Γιάννη Αναστασόπουλου πλαισίωσαν την εύρυθμη διασκευή και σκηνοθεσία του Μίλτου Νίκα, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της μουσικής, χαρίζοντας μοναδικές θεατρικές εικόνες στους θεατές.

Οι ηθοποιοί Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης και Κατερίνα Κολλυροπούλου υποστήριξαν τους πολλαπλούς ρόλους τους με μοναδική επιδεξιότητα μεταφέροντας στο κοινό στιγμές συγκίνησης.

Την πρεμιέρα της παράστασης "100 χρόνια τρέλας" παρακολούθησαν, οι αντιδήμαρχοι: Διονύσης Πλέσσας, Απόστολος Αγγελής, Βίβιαν Σαμούρη, Αναστασία Τογιοπούλου, ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρος Τουλγαρίδης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Λυδία Καραθανασοπούλου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του θεάτρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, αλλά και φίλοι του θεάτρου, που με την παρουσία τους τίμησαν την παράσταση.

Η παράσταση "100 χρόνια τρέλας" θα παίζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, & Κυριακή στις 20:00, έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στο θέατρο Μπάρρυ-Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.

Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ. Πάτρας και της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Σπινθήρας

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-100-xronia-trelas/ και από το ταμείο του θεάτρου μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης.