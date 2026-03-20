Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση "ΑΤΤΙΚ, Μια Ζωή Χειροκτοτήματα" στο Επίκεντρο+

Για 17η συνεχόμενη χρονιά, ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος παρουσιάζει την αγαπημένη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Αττίκ, Μια Ζωή Χειροκροτήματα» του Άγγελου Ανδρεόπουλου, και έρχεται στη Πάτρα, στο θέατρο Επίκεντρο+ τη Τετάρτη 1η Απριλίου, μεταφέροντας το κοινό στον μαγικό κόσμο ενός από τους πιο γοητευτικούς και ευαίσθητους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Μια παράσταση – φόρος τιμής στον σπουδαίο Αττίκ (1885-1944), που με τις μελωδίες και τους στίχους του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι σήμερα.

Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις στο σκηνοθέτη Γιώργο Τζαβέλα, με αφορμή το γύρισμα της πρώτης του ταινίας και στιγμές από τη ζωή του καλλιτέχνη, με επίκεντρο τη θρυλική «Μάντρα του Αττίκ», το πρωτοποριακό καλλιτεχνικό στέκι που δημιούργησε στην Αθήνα και έγινε σημείο συνάντησης της καλλιτεχνικής ζωής της εποχής. Εκεί γεννήθηκαν μερικές από τις πιο τρυφερές και νοσταλγικές μελωδίες του ελληνικού ρεπερτορίου.

Στην παράσταση ζωντανεύουν ιστορίες από την προσωπική του ζωή: η βαθιά σχέση με τη μητέρα του, Εριθέλγη, αλλά και οι τρεις γυναίκες που σημάδεψαν την καρδιά και την έμπνευσή του – η Μαρί Ελέν, η Μαρίκα και η Σούρα. Έρωτες, αναμνήσεις και συγκινήσεις που έγιναν τραγούδια και πέρασαν στην ιστορία.

Οι θεατές ταξιδεύουν μέσα από αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες όπως «Τα γιούλια και οι βιόλες», «Ζητάτε να σας πω», αλλά και άλλες αθάνατες δημιουργίες που σφράγισαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού. Με ζωντανή μουσική, θεατρική αφήγηση και ατμόσφαιρα άλλης εποχής, η παράσταση αναδεικνύει την καλλιτεχνική πορεία και την ξεχωριστή προσωπικότητα του δημιουργού που έζησε μια ζωή γεμάτη έρωτα, μουσική και… χειροκροτήματα.

Το «Αττίκ – Μια Ζωή Χειροκροτήματα» δεν είναι απλώς μια μουσική παράσταση· είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στη γοητεία της παλιάς Αθήνας και μια συγκινητική υπενθύμιση της δύναμης που έχουν τα τραγούδια να μένουν ζωντανά στον χρόνο.

Αττίκ, μια ζωή χειροκροτήματα - μουσικοθεατρική παράσταση

Του Άγγελου Ανδρεόπουλου

Σκηνοθεσία : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Κοστούμια : Νόρα Πόντι

Κίνησιολογία: Μαρία Αγγέλου

Φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Παίζουν οι ηθοποιοί:

ΑΤΤΙΚ : Δημήτρης Κίκλης

ΜΑΡΙ ΕΛΕΝ : Βασιλική Σούτη

ΜΑΡΙΚΑ : Ιωάννα Μαρμάρου

ΣΟΥΡΑ : Δανάη Καλοπήτα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ : Νικόλας Ζήσου

ΕΡΙΘΕΛΓΗ : Αννίτα Μαυρομιχάλη.

Παραστάσεις: Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 στις 19:00 και στις 21:15.

Τιμές εισιτηρίων : 18 ευρώ, 15 ευρώ (φοιτητικό, Α.Μ.Ε.Α.)

Διάρκεια παράστασης : 100 λεπτά.

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/attik-mia-zoi-xeirokrotimata/

*Το Επίκεντρο+ βρίσκεται στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.