«Wild Horse Nine»: Οι Τζον Μάλκοβιτς και Σαμ Ρόκγουελ παίζουν στο νέο φιλμ του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Searchlight Pictures το τρέιλερ για τη νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh) με τίτλο «Wild Horse Nine».

Πρόκειται για την πρώτη του κινηματογραφική παραγωγή, σε σενάριο και σκηνοθεσία, μετά το εξαιρετικό φιλμ «The Banshees of Inisherin-«Τα Πνεύματα του Ινισέριν»» του 2023, το οποίο ήταν υποψήφιο για εννέα Όσκαρ και στην Πάτρα είχαμε δει την άνοιξη του 2023.

Το φιλμ του 56χρονου Λονδρέζου σκηνοθέτη Martin McDonagh διαδραματίζεται λίγο πριν το πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και ακολουθεί τους Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich) και Σαμ Ρόκγουελ (Sam Rockwell) ως πράκτορες της CIA, Chris και Lee.

Ο σκηνοθέτης Martin McDonagh έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερου μικρού μήκους φιλμ για το Six Shooter (2004) και έχει προταθεί άλλες 6 φορές για Όσκαρ για τις μεγάλου μήκους ταινίες In Bruges (2008), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), and The Banshees of Inisherin (2022).

Ο 57χρονος Σαμ Ρόκγουελ είχε συνεργαστεί με τον ΜακΝτόνα στο φιλμ "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017) και για το ρόλο του κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού. Τον Ρόκγουελ τον είδαμε συτόν τον καιρό να πρωταγωνιστεί ως ένας άνθρωπος από το μέλλον στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Gore Verbinski "Good Luck, Have Fun, Don't Die" που προβλήθηκε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε την περασμένη κινηματογραφική εβδομάδα.

Όσο για τον Τζον Μάλκοβιτς, από τους σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του, έχει προταθεί 2 φορές για Όσκαρ β' ανδρικού, για τις ταινίες "Places in the Heart" (1984) και "In the Line of Fire" (1993). Έχει παίξει σε ταινίες όπως The Killing Fields (1984), Empire of the Sun (1987), Dangerous Liaisons-Επικίνδυνες Σχέσεις (1988), Of Mice and Men (1992), Con Air (1997), Rounders (1998), Being John Malkovich (1999), Shadow of the Vampire (2000), Ripley's Game (2002), Johnny English (2003), Burn After Reading (2008) και Red (2010).

Το "Wild Horse Nine" που είναι ένα περιπετειώδες θρίλερ προγραμματίζεται για έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits, and Parker Posey.