Η οικογενειακή ανιμέισον ταινία "Δαβίδ: Το Αγόρι που έγινε Θρύλος" σε preview προβολή

H ταινία "David-Δαβίδ: Το Αγόρι που έγινε Θρύλος" που είναι βασισμένη στην πασίγνωστη ιστορία του Δαβίδ, θα προβληθεί σε preview την ερχόμενη Τετάρτη 25-3 και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, και κανονικά από την Πέμπτη 26-3-2026, σε διανομή της The Film Group.

H συγκεκριμένη ταινία είναι ένα εντυπωσιακό, καθηλωτικό animation για όλη την οικογένεια, γεμάτο περιπέτεια και ελπίδα, που αφηγείται τη ζωή του αγοριού που έγινε θρύλος.

Όταν ο γίγαντας Γολιάθ υψώνεται για να τρομοκρατήσει ένα ολόκληρο έθνος, ένας νεαρός βοσκός, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, λίγες πέτρες και ακλόνητη πίστη, επιλέγεται για να τον αντιμετωπίσει. Καταδιωγμένος από την εξουσία και καθοδηγούμενος από τον σκοπό του, το ταξίδι του δοκιμάζει τα όρια της πίστης, της αγάπης και του θάρρους του – και κορυφώνεται σε μια μάχη όχι μόνο για ένα στέμμα, αλλά για την ψυχή ενός βασιλείου. Στη συνέχεια, ο Δαβίδ, εμπνέει ολόκληρο το λαό του.

H ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, με τη δύναμη του πίστης και του θάρρους τολμά να σταθεί απέναντι σε όλους και να αναδειχθεί νικητής. Η ιστορία ενός αδύναμου απέναντι στους πανίσχυρους που θα εμπνεύσει τους μικρούς και μεγάλους θεατές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία "David" σε σενάριο και σκηνοθεσία των Brent Dawes, Phil Cunningham, κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βόρειο Αμερική, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με πάνω από 84 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις καθώς και με θετικές κριτικές. Με CinemaScore A και με 98% audience score στο Rotten Tomatoes, η ταινία αγαπήθηκε τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς και τώρα θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει το ελληνικό κοινό.

Η ταινία αυτή ανιμέισον, όπως διαβάσαμε, είναι follow-up - συνέχεια της μίνι τηλεοπτικής σειράς "Young David".

Σκηνοθεσία: Φιλ Κάνινγκχαμ, Μπρεντ Νταζ

Είδος: Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή.

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Φάνος Θεοφάνους, Ανδρέας Τσέλεπος, Γιάννης Καραούλης, Βαρνάβας Κυριαζής, Πέννυ Φοινίρη, Δημήτρης Αντωνίου, Χάρης Αριστείδου, Άρης Κυπριανού, Εύρος Βασιλείου, Πλάτωνας Μουρατίδης, Λοΐζος Παπαγεωργίου, Μαρία Κάνθερ, Πέτρος Κονόμου, Μαριλένη Σταύρου, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Μυρτώ Στύλου, Θάνος Λέκκας.

Διάρκεια: 112 λεπτά.

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Steve Pegram, Tim Keller και Rita Mbanga.

