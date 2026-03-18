Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 19 έως και 25/3/2026

Οκτώ (8) οι νέες ταινίες της εβδομάδας συν την επαναπροβολή της τιμημένης με 6 Όσκαρ, ταινίας "Μια Μάχη μετά την Άλλη" του Πολ Τόμας Άντερσον

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 19 έως και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά "Couture" Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν, σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και επανασυνδέεται απροσδόκητα με έναν γνώριμο συνεργάτη· η Άντα, ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων. Πρόκειται για τη νέα ταινία της Αλίς Βινοκούρ ("Παρίσι Ξανά", "Ατίθασες") όπου πρωταγωνιστεί η Αμερικανίδα σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί, ο Λουί Γκαρέλ, η Έλα Ραμφ, η Ανιέρ Ανέι και ο Βενσάν Λιντόν. Διάρκεια: 106 λεπτά. Διανομή: The Film Group.

Αίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά «Ο Μάγος του Κρεμλίνου-The Wizard of Kremlin» Εν μέσω μετασοβιετικού χάους, ένας λαμπρός νεαρός άνδρας, ο Βαντίμ Μπαράνοφ, χαράζει την πορεία του. Αρχικά καλλιτέχνης και στη συνέχεια παραγωγός ριάλιτι, γίνεται ο επικοινωνιολόγος ενός ανερχόμενου πράκτορα της KGB: του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην καρδιά της εξουσίας, ο Μπαράνοφ διαμορφώνει τη νέα Ρωσία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πίστης και χειραγώγησης. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 145 λεπτά Κατηγορία: Δράμα, πολιτικό θρίλερ. Σκηνοθεσία: Olivier Assayas. Τον Πούτιν υποδύεται στην ταινία ο Jude Law. Συμπρωταγωνιστούν ο Paul Dano, η βραβευμένη με Όσκαρ, Alicia Vikander, και οι Jeffrey Wright, Tom Sturridge. Διανομή: Spentzos Film. Η ταινία έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας, 2.292 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 18.00, στις 20.10 και στις 22.20, Αίθουσα 4 στις 19.10 και στις 21.20 "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 19.20 και στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.00 καθημερινά "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής Barbie) και βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 17.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Μικρή Αμελί-Amélie et la Métaphysique des Tubes" των Μαϊλίς Βαλάντ και Λιάν-Σο Χαν Ο κόσμος είναι ένα αινιγματικό μυστήριο για την Αμελί — ένα μικρό κορίτσι από το Βέλγιο που γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία — μέχρι που μια θαυματουργή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την ακατάβλητη περιέργειά της. Η καθημερινότητα γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο γίνεται μαγικό και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια αποκάλυψη. Η ταινία "Η Μικρή Αμελί" (διάρκεια 77 λεπτά) αποτελεί το αριστουργηματικό ντεμπούτο των Μαϊλίς Βαλάντ και Λιάν-Σο Χαν και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές ταινίες animation της χρονιάς. Προτάθηκε μάλιστα για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Animation. Ζωντανεμένη μέσα από ένα ολοκληρωτικά πρωτότυπο κινούμενο στυλ, με ονειρική ατμόσφαιρα και μια σχεδόν μαγική αίσθηση που παραπέμπει στο ύφος του Studio Ghibli, η ταινία "Η Μικρή Αμελί" ισορροπεί με λεπτότητα ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ποίηση, προσφέροντας μια εμπειρία που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Διανομή από τη Neo Films. Πρόκειται για Γαλλοβελγική συμπαραγωγή 2025. Στην μεταγλωττισμένη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Έλενας Δελακούρα, Νικολέτας Κουνενιδάκη, Εβελίνας Αραπίδη, Βασίλη Παπαστάθη, Χριστίνας Παπαδοπούλου, Ζωής Κατσάτου, Ουρανίας Φουρλάνου, Έφης Μουγκαράκη, Ευθύμιου Τόρη.

Αίθουσα 4 στις 17.10 το σαββατοκύριακο & την Τετάρτη 25/3 (μεταγλωττισμένο) "Xόλι, Το Γενναίο Σκαντζοχοιράκι" Αγγλογαλλική ταινία ανιμέισον παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Καρολίν Οριζέ. Διάρκεια: 85 λεπτά. Η Χόλι είναι ένα μικρό ορφανό σκαντζοχοιράκι που ζει με τον φοβισμένο αδελφό της Πιτ σε έναν παλιό φάρο, αλλά ονειρεύεται να ανακαλύψει τον έξω κόσμο. Όταν αποφασίζει να φύγει για την πρώτη της μεγάλη περιπέτεια, γίνεται στόχος μιας τρελής γάτας που τη μπερδεύει με έναν "γιγάντιο αρουραίο με αγκάθια". Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, η Χόλι διασχίζει έναν επικίνδυνο δρόμο γεμάτο αυτοκίνητα. Τότε εμφανίζεται ο Γουόλτερ, ένας εξαντλημένος λαγός και πατέρας 53 παιδιών, που τρέχει για να την σώσει. Μια τρυφερή οικογενειακή ιστορία για τη φιλία, το θάρρος και τον ήρωα που κρύβεται μέσα σε όλους μας. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 5 στις 16.50 το σαββατοκύριακο, και την Τετάρτη 25/3 (μεταγλωττισμένο) "Μαρσουπιλαμί-Marsupilami" Ένας άντρας αναλαμβάνει να παραδώσει ένα μυστηριώδες δέμα από τη Νότια Αμερική, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι μέσα κρύβεται ένα μωρό Μαρσουπιλάμι. To αγαπημένο παιδικό, που ξεκίνησε από βιβλίο κόμικ, έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια live action περιπέτεια από τον σκηνοθέτη Φιλίπ Λασό. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σενάριο, για να σώσει την δουλειά του, ο Νταβίντ αποδέχεται ένα ύποπτο σχέδιο: να φέρει πίσω ένα μυστηριώδες δέμα από την Νότια Αμερική. Καταλήγει σε μια κρουαζιέρα μαζί με την πρώην του, την Τες, τον γιο του Λέο και τον συνάδελφό του Στεφάν, τόσο αφελή όσο και αδέξιο, τον οποίο ο Νταβίντ χρησιμοποιεί, για να μεταφέρει το δέμα στην θέση του. Όλα εκτροχιάζονται όταν εκείνος το ανοίγει κατά λάθος: ένα αξιολάτρευτο μωρό Μαρσουπιλαμί εμφανίζεται και το ταξίδι μετατρέπεται σε απόλυτο χάος! Διάρκεια: 99 λεπτά. Πρωταγωνιστούν οι: Φιλίπ Λασό, Ζαμέλ Ντεμπούζ, Ταρέκ Μπουνταλί, Ελοντί Φοντάν. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τη φωνή τους, οι Γιώργος Σκουφής, Σταύρος Σιούλς, Τάσος Κωστής, Τάνια Παλαιολόγου, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Γιώργος Ρέλλας, Βασίλης Παπαστάθης.

Αίθουσα 1 στις 19.00 καθημερινά "Μια μάχη μετά την άλλη-One Battle after Another" Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μπομπ ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο, θα επιστρέψει με απειλητικές διαθέσεις. Σκηνοθεσία και σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον. Με τους: Τσέις Ινφίνιτι, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τεγιάνα Τέιλορ. Η ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 που θριάμβευσε στα φετινά Όσκαρ κερδίζοντας 6 ανάμεσα τους της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και β' ανδρικού ρόλου για τον εξαιρετικό Σον Πεν. Διάρκεια: 161 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 22.10 καθημερινά "The Mortuary Assistant" Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει. To φιλμ Αμερικανικής παραγωγής 2026, είναι βασισμένο στο επιτυχημένο horror video game. Σκηνοθεσία: Jeremiah Kipp. Παίζουν οι ηθοποιοί: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή: Neo Films. Το video game "The Mortuary Assistant" έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό νεανικό κοινό, κυρίως μέσα από δημοφιλή gaming playthroughs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βίντεο του καναλιού Unboxholics, το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, καταδεικνύοντας την ευρεία αναγνωρισιμότητα και δυναμική του τίτλου στην εγχώρια αγορά. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της έκοψε σε 32 αίθουσες πανελλαδικά, 5.232 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr.

Aίθουσα 2 στις 20.50 καθημερινά "Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας 190.000 εισιτήρια πανελλαδικά έως & τις 15 Μαρτίου 2026 ενώ οι εισπράξεις στο εξωτερικό έχουν αγγίξει μέχρι στιγμής τα 227 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 18.50 καθημερινά "Φίλοι για Πάντα" Ένας γάμος βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές "αθώες" εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών και συγκινητικών καταστάσεων. Μια σύγχρονη κωμωδία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, ο οποίος είναι γιος της Αγγελικής Νικολούλη, με ένα ξεχωριστό καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά και Ζήση Ρούμπο. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Iconic. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως & τις 15/3, 23.240 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 20.30 και στις 22.50 καθημερινά "Scream 7" Ένας νέος Ghostface εμφανίζεται στην πόλη όπου η Σίντνεϊ Πρέσκοτ έχει χτίσει τη νέα της ζωή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πιο σκοτεινούς της φόβους, όταν συνειδητοποιεί πως η κόρη της είναι ο επόμενος στόχος. To επιτυχημένο horror franchise επιστρέφει μαζί με την Νέβι Κάμπελ στον εμβληματικό ρόλο της Σίντεϊ από τις πέντε πρώτες ταινίες. Εδώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Γουίλιαμσον, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011. Ο Κέβιν Γουίλιαμσον υπογράφει & το σενάριο μαζί με τον Γκάι Μπιούσικ βασισμένοι σε μία ιστορία του James Vanderbilt & του Μπιούσικ. Είναι το 7ο Scream του διάσημου κινηματογραφικού franchise και σίκουελ στο "Scream VI" του 2023 που είχαν σκηνοθετήσει οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett και είχε κάνει 169,1 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις. Παίζουν οι: Neve Campbell, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, David Arquette, Matthew Lillard, Courteney Cox και οι Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons και Joel McHale. Διάρκεια: 114 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στο εγχώριο box office έχει κόψει πανελλαδικά έως & τις 15/3/2026, 75.617 εισιτήρια, σύμφωνα με το flix.gr. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι 178 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 7 στις 16.00 μόνο σαββατοκύραικο και Τετάρτη, και στις 18.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει κόψει στη χώρα μας περισσότερα από 40.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας είναι 163,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 16.10 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η παιδική ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers», έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής πάνω από 28.000 εισιτήρια. Το "Hoppers" στο εξωτερικό έχει ήδη φτάσει τα 168,7 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 6 στις 16.40 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη 25/3 (μεταγλωττισμένο) "Μυστικός Πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη-Bernard: Mission Mars" Ο άτυχος αρκούδος Μπέρνι τρυπώνει κρυφά ως… λαθροαρκούδος σε μια αποστολή στον Άρη, με έναν και μοναδικό στόχο: να κερδίσει επιτέλους την αποδοχή και αναγνώριση της Μυστικής Υπηρεσίας. Μαζί με τον Γαλιλαίο 13, το ρομπότ του δόκτορα Άρθουρ, ξεκινούν για να πιάσουν το διαβόητο Αρειανό Τέρας - αν και τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχαν σχεδιάσει… αφού το τέρας τους επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις. Η ταινία αυτή κινουμένων σχεδίων από την Κίνα, βασίζεται στην τηλεοπτική σειρά "Bernard", με πρωταγωνιστή τον γκαφατζή πολικό αρκούδο που μπλέκει διαρκώς σε κάθε λογής απίθανες ατυχίες. Σκηνοθεσία: Τσάο Γουάνγκ. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι φωνές των: Δημήτρη Μπαμπανιώτη, Θανάση Χαλκιά, Στρατή Χατζησταματίου, Βαγγέλη Μάγειρου, Ιωάννας Αβδελοπούλου. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21.

Αίθουσα 8 στις 17.20 το σαββατοκύριακο, και την Τετάρτη 25/3 (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που ξεπέρασε το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" σάρωσε στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 867 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις ενώ αγαπήθηκε και από το Ελληνικό κοινό. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο Βafta καλύτερης ταινίας ανιμέισον ενώ είχε προταθεί & για το βραβείο Όσκαρ.