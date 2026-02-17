Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 19 έως 25-2-2026

To πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 19/2 έως την Τετάρτη 25/2/2026 έχιε ως εξής:

(το Σάββατο 21/2 και την Κυριακή 22/2 δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές).

Ώρα έναρξης 19:00

(εκτός Δευτέρας 23/2)

θα προβάλλεται η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη-Wuthering Heights»

Καταλληλότητα: Κ15

Κατηγορία: Ρομαντική, δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/02/2026

Σενάριο και σκηνοθεσία: Emerald Fennell.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Margot Robbie, Hong Chau, Jacob Elordi, Owen Cooper, Shazad Latif, Alison Oliver, Ewan Mitchel.

Διανομή από Tanweer.

Ένα φιλμ εμπνευσμένο από τη μεγαλύτερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών. Το σενάριο είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλι Μπροντέ.

Παραγωγή: Ρόζι Γκούντγουιν, Τζόζι ΜακΝαμάρα, Μάργκο Ρόμπι.

Διάρκεια: 136 λεπτά.

Η ταινία που τράβηξε ιδίως το γυναικείο κοινό, έκανε καλό ξεκίνημα στη χώρα μας κόβοντας 50.373 εισιτήρια πανελλαδικά.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι μέχρι στιγμής στα 83 εκατ. δολάρια.

Στην προβολή με ώρα έναρξης 21:30 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον,

(εκτός Τρίτης 24/2) θα προβάλλεται η ταινία "Sirāt" του Ολιβερ Λάσε.

Με τη νέα του ταινία, ο Ολιβερ Λάσε επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και συναρπαστικούς δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά. Μεγάλο ειδικό βραβείο στις Κάννες και 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αναφέρει το flix.gr.

Σκηνοθεσία: Óliver Laxe

Παίζουν οι ηθοποιοί Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier, Jade Oukid.

Δραματική ταινία

Κατάλληλη για θεατές άνω των 15 ετών.

Ισπανική παραγωγή 2025.

Ένας πατέρας ταξιδεύει με το γιο του στο νότιο Μαρόκο, αναζητώντας την κόρη του που χάθηκε σε ένα υπαίθριο rave. Το ταξίδι θα τούς φέρει αντιμέτωπους με τα όριά τους και με τον εαυτό τους.

Διάρκεια: 114 λεπτά.

Διανομή: Feelgood Entertainment.

Η ταινία έχει κόψει στη χώρα μας πάνω από 10.000 εισιτήρια.

Το "Sirāt" του Ολιβερ Λάσε είναι υποψήφιο στα φετινά βραβεία Όσκαρ για καλύτερο ήχο και καλύτερη Διεθνή ταινία.

*Να προσθέσουμε πως την Καθαρά Δευτέρα 23-2 στις 19.00 και την Τρίτη 24-2-2026 στις 21.30 στο σινέ Πάνθεον η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει την ταινία "Γαλάζιο μονοπάτι" του Γκαμπριέλ Μασκάρο, παραγωγής 2025 από την Βραζιλία.