Ξεκινά ο Β' Κύκλος προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας

Το Πρόγραμμα προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας για το Β' Κύκλο της περιόδου 2025-2026, αρχίζει την Δευτέρα 12.1.2026 και θα ολολκληρωθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα αρχές Απριλίου.

Περιλαμβάνει 13 ταινίες που διαλέξαμε με σχολαστικότητα και με την επιθυμία να ικανοποιήσουν τα κριτήρια των περισσότερων από εσάς. Το αν το καταφέραμε, είναι κάτι που εσείς θα αποφασίσετε! Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας προσκαλούμε να μη χάσετε καμία, αναφέρει η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας, Ελένη Δάσιου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025-2026

B' ΚΥΚΛΟΣ

Α' ΟΜΑΔΑ

1. 12-13.1.2026 Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του 3ου Ράιχ σε σκηνοθεσία Άντρες Φάιελ, 2024, Γερμανία.

2. 19-20.01.2026 Όνειρα σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, 2024 Νορβηγία.

3. 26-27.01.2026 Η αγάπη που απομένει σε σκηνοθεσία Χλίνουρ Πάλμασον, 2025 Ισλανδία.

Β' ΟΜΑΔΑ

4. 2-3.2.2026 Για τον Κρίστι σε σκηνοθεσία Μπρένταν Κάντι, 2025 Ιρλανδία, Η.Β.

5. 9-10.2.2026 Ρενουάρ σε σκηνοθεσία Τσι Χαγιακάουα, 2025 Ιαπωνία

6. 16-17.2.2026 Ευσπλαχνία του Αλέν Γκιροντί, 2024 Γαλλία

7. 23-24.2.2026 Γαλάζιο μονοπάτι του Γκαμπριέλ Μασκάρο, 2025 Βραζιλία.

Γ' ΟΜΑΔΑ

8. 2-3.3.2026 Σας πιστεύουμε Charlotte Devillers+Arnaud Dufeys, 2025 Βέλγιο

9. 9-10.3.2026 Yunan σε σκηνοθεσία Ammeer Fakher Eldin, 2025 Γερμανία

10. 16-17.03.2026 Στη σκιά της πορτοκαλιάς Σερίν Ντάμπις, 2025 Γερμανία, Ελλάδα

11. 23-24.3.2026 Νύχτα αγωνίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ, 1945 Η.Π.Α.

12. 30-31.3.2026 Ο Κανόνας του παιχνιδιού του σπουδαίου Ζαν Ρενουάρ, 1939 Γαλλία

13. 6-7.4.2026 Ξεκινήματα σε σκηνοθεσία Ζανέτ Νόρνταχλ, 2025 Δανία.

Οι δύο προβολές κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο “Πάνθεον” θα είναι πάντα την ίδια ώρα, δηλαδή Δευτέρα στις 19.00 και Τρίτη στις 21.30.

Οι τιμές έχουν ως εξής:

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Φοιτητική-Συζύγου (13 ταινίες) 40,0 €

Κανονική (13 ταινίες) 45,0 €

ΤIMH ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ/ ΠΡΟΒΟΛΗ: 7,0 €

ΚΑΡΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

Α’ Ομάδα - 3 πρώτες ταινίες Ιανουαρίου (Νο. 1-3) μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ,

Β’ Ομάδα - 4 επόμενες ταινίες Φεβρουαρίου (Νο. 4-7) μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ,

Γ’ Ομάδα - 6 τελευταίες ταινίες Μάρτη-Απρίλη (Νο.8-13) μηνιαία συνδρομή 25 ευρώ.

Υπάρχουμε συνεχώς 47 χρόνια, περάσαμε και δύσκολα. Και τα ξεπεράσαμε! Πιστεύουμε στη δύναμη του σινεμά. Δίνουμε το έναυσμα και μοιραζόμαστε εμπειρίες. Σας χρειαζόμαστε κοντά μας, αναφέρoυν τέλος η πρόεδρος Ελένη Δάσιου και τα μέλη του ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας είναι το thebest.gr.