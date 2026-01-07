Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ξεκινά ο Β' Κύκλος προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας

Στο σινέ Πάνθεον, τη Δευτέρα 12/1/2026 στις 19.00 & την Τρίτη 13/1 στις 21.30 - Οι προβολές θα ολοκληρωθούν στις 6 και 7/4/2026, τη Μ. Εβδομάδα

Το Πρόγραμμα προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας για το Β' Κύκλο της περιόδου 2025-2026, αρχίζει την Δευτέρα 12.1.2026 και θα ολολκληρωθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα αρχές Απριλίου.

Περιλαμβάνει 13 ταινίες που διαλέξαμε με σχολαστικότητα και με την επιθυμία να ικανοποιήσουν τα κριτήρια των περισσότερων από εσάς. Το αν το καταφέραμε, είναι κάτι που εσείς θα αποφασίσετε! Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας προσκαλούμε να μη χάσετε καμία, αναφέρει η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας, Ελένη Δάσιου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025-2026

B' ΚΥΚΛΟΣ

Α' ΟΜΑΔΑ

1.  12-13.1.2026  Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του 3ου Ράιχ  σε σκηνοθεσία Άντρες Φάιελ, 2024,  Γερμανία.

2.  19-20.01.2026  Όνειρα σε σκηνοθεσία Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ,  2024 Νορβηγία.

3.  26-27.01.2026  Η αγάπη που απομένει σε σκηνοθεσία Χλίνουρ Πάλμασον,  2025  Ισλανδία.

Β' ΟΜΑΔΑ                         

4.     2-3.2.2026  Για τον Κρίστι σε σκηνοθεσία  Μπρένταν Κάντι,  2025 Ιρλανδία, Η.Β.

5.     9-10.2.2026  Ρενουάρ σε σκηνοθεσία Τσι Χαγιακάουα, 2025  Ιαπωνία

6.    16-17.2.2026  Ευσπλαχνία  του Αλέν Γκιροντί,  2024  Γαλλία

7.    23-24.2.2026  Γαλάζιο μονοπάτι του Γκαμπριέλ Μασκάρο,  2025  Βραζιλία.

Γ' ΟΜΑΔΑ                          

8.      2-3.3.2026  Σας πιστεύουμε Charlotte Devillers+Arnaud Dufeys,  2025   Βέλγιο

9.      9-10.3.2026  Yunan σε σκηνοθεσία Ammeer Fakher Eldin,  2025  Γερμανία

10.    16-17.03.2026  Στη σκιά της πορτοκαλιάς  Σερίν Ντάμπις, 2025  Γερμανία, Ελλάδα

11.    23-24.3.2026  Νύχτα αγωνίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ,  1945  Η.Π.Α.

12.   30-31.3.2026  Ο Κανόνας του παιχνιδιού του σπουδαίου Ζαν Ρενουάρ,  1939  Γαλλία   

13.   6-7.4.2026  Ξεκινήματα σε σκηνοθεσία Ζανέτ Νόρνταχλ, 2025  Δανία.

Οι δύο προβολές κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο “Πάνθεον” θα είναι πάντα την ίδια ώρα, δηλαδή Δευτέρα στις 19.00 και Τρίτη στις 21.30.

Οι τιμές έχουν ως εξής:

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ Β’ ΚΥΚΛΟΥ  ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Φοιτητική-Συζύγου (13 ταινίες) 40,0 €

Κανονική (13 ταινίες)     45,0 €

ΤIMH ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ/ ΠΡΟΒΟΛΗ: 7,0 €

ΚΑΡΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:         

Α’ Ομάδα - 3 πρώτες ταινίες Ιανουαρίου   (Νο. 1-3)  μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ,

Β’ Ομάδα - 4 επόμενες ταινίες Φεβρουαρίου  (Νο. 4-7)   μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ,

Γ’ Ομάδα - 6 τελευταίες ταινίες Μάρτη-Απρίλη (Νο.8-13) μηνιαία συνδρομή 25 ευρώ.

Υπάρχουμε συνεχώς 47 χρόνια, περάσαμε και δύσκολα. Και τα ξεπεράσαμε!  Πιστεύουμε στη δύναμη του σινεμά.  Δίνουμε το έναυσμα και μοιραζόμαστε εμπειρίες.  Σας χρειαζόμαστε κοντά μας, αναφέρoυν τέλος η πρόεδρος Ελένη Δάσιου και τα μέλη του ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας είναι το thebest.gr.       

Οι Γκρέγκορι Πεκ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν ...

Οι Γκρέγκορι Πεκ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν στο φιλμ "Νύχτα Αγωνίας-Spellbound" του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας Άλφρεντ Χίτσκοκ 2η Αίθουσα Πάνθεον Ελένη Δάσιου Γκρέγκορι Πεκ

Culture