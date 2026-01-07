Αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να ξεκινήσει επίσημα η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ήδη, αρκετά καταστήματα έχουν αρχίσει να κάνουν προσφορές, προσπαθώντας να τραβήξουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής αγοραστικής κίνησης.

Αν και η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική, όσα επιλέξουν να λάβουν μέρος οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες. Πρέπει να αναγράφουν σωστά τόσο την αρχική όσο και τη νέα τιμή, ενώ απαγορεύεται η χρήση παραπλανητικών προσφορών. Η νομοθεσία προβλέπει σαφώς ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, όπως και προστασία από ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά δύο Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου. Για τις ημέρες αυτές, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας έχει οριστεί από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, δίνοντας έτσι στους πολίτες περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους μέσα στο Σαββατοκύριακο.