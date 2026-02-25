Πάτρα: Συνάντηση με τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Νικόλαο Σπυριδάκη

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/2/2026, με τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

Η αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας που παρέστη στη συνάντηση ήταν ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτριος Λιούκας και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γεώργιος Αποστόλου.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν καίρια ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Ο Γενικός Συντονιστής Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης άκουσε με προσοχή τα θέματα που τέθηκαν και δεσμεύτηκε να συμβάλει ενεργά στην επίλυσή τους, όπως αναφέρει & η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από την Ε.Α.Υ. Αχαΐας.