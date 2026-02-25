Κατεπείγουσα ΕΔΕ για την απούσα παιδίατρο στη Ζάκυνθο- Βρέφος με μηνιγγίτιδα μεταφέρθηκε στην Πάτρα

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, έκανε λόγο για «θλιβερό περιστατικό» και τόνισε ότι έχει ζητήσει η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, προσθέτοντας ότι «καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ». Παράλληλα, ευχήθηκε περαστικά στο παιδί και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς για την «απαράδεκτη», όπως τη χαρακτήρισε, συμπεριφορά που καταγγέλλεται.

Τον δρόμο του πειθαρχικού ελέγχου παίρνει η υπόθεση που καταγγέλλεται στη Ζάκυνθο, με αφορμή τη διαχείριση σοβαρού περιστατικού βρέφους το οποίο διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Ρίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το 5 μηνών βρέφος παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης νοσηλείας σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων.

«Βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο Ανδρέας Ηλιάδης μας είπε ότι δεν ξέρουμε πώς ζει το παιδί. Και όταν βλέπουμε το παιδί με πυρετό και εξάνθημα, τρέχουμε», δήλωσε η μητέρα του παιδιού, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (25.02.2026) στο MEGA. Όπως καταγγέλλει τίποτα από αυτά δεν έκανε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που βρισκόταν σε επιφυλακή στο σπίτι της. Όπως τόνισε, εκτός του ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, αιτήθηκε και έλαβε το ίδιο βράδυ αναρρωτική άδεια δηλώνοντας ξαφνική αδιαθεσία.

Το 5 μηνών βρέφος νοσηλεύεται στο Ρίο σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το χρονικό

Το πρωί του Σαββάτου(21.02.2026), το 5 μηνών μωράκι ανεβάσε υψηλό πυρετό. Η μητέρα του έδωσε αντιπυρετικό και κάλεσε αμέσως τον ιδιώτη παιδίατρο. Νωρίς το μεσημέρι όμως ξεκίνησαν να εμφανίζονται εξανθήματα στο κορμάκι του παιδιού, με αποτέλεσμα η μητέρα να δράσει άμεσα. «Σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν κι άλλα. Μου λέει θέλω να πας στο νοσοκομείο», ανέφερε.

Η μητέρα πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου εκεί όπου υπηρετούν δύο παιδίατροι. Η μία είναι εκτός εφημερίας και η δεύτερη βρίσκεται σε επιφυλακή στο σπίτι της για έκτακτα περιστατικά. «Λέγαμε παιδίατρος, γιατί εξαπλωνόταν, η παιδίατρος είναι εφημερία οn call. Πέρναγαν οι ώρες, το παιδί έβγαζε κι άλλα», πρόσθεσε η μητέρα.

Η κατάσταση του μωρού επιδεινώθηκε. Τα εξανθήματα κάλυψαν σχεδόν όλο το σώμα του και οι γονείς αγανακτισμένοι απαίτησαν να βρεθεί κάποιος παιδίατρος να εξετάσει το παιδί τους. «Στις 6 και κάτι που αντιληφθήκαμε ότι δεν έρχεται παιδίατρος, πήραμε την Αστυνομία, κάναμε καταγγελία».

Τότε ειδοποιήθηκε εισαγγελέας ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με την παιδίατρο, η οποία ζήτησε και έλαβε εκτάκτως αναρρωτική άδεια, δηλώνοντας ασθένεια. Μέσα στη νύχτα έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες για να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου το βρέφος, όπως και έγινε.

«Ψέματα ότι πήρα αναρρωτική επίτηδες»

Η παιδίατρος εξηγώντας από την πλευρά της, τί συνέβη την περασμένη Κυριακή, είπε: «Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

Και συμπλήρωσε: «Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε», ξεκαθάρισε η παιδίατρος.

Όπως τόνισε, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν», ανέφερε.