Σχολή Καλών Τεχνών: Τοιχογραφία προς τιμήν των 200 της Καισαριανής

Με έναν ξεχωριστό τρόπο θέλησαν οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών να τιμήσουν τους 200 της Καισαριανής, έπειτα από τις φωτογραφίες που είδαν το προσφάτως στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, επέλεξαν να μετατρέψουν σε τοιχογραφία μια από αυτές τις φωτογραφίες που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα και τον κόσμο, αποτυπώνοντας τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων, την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην εικόνα που μετέφεραν στον τοίχο της σχολής τους, φαίνονται μερικοί από τους 200 να οδεύουν με το κεφάλι ψηλά στο εκτελεστικό απόσπασμα της Καισαριανής.

Υπενθυμίζεται πως η συλλογή που συνολικά περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες, αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, μετά τη γνωστοποίηση από το υπουργείο Πολιτισμού πως υπεγράφη προσύμφωνο με τον συλλέκτη που την έχει στην κατοχή του.