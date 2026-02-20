Καισαριανή: Η Ελλάδα αποκτά τις ιστορικές φωτογραφίες των 200

Επιβεβαιώθηκε ότι οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές, οι οποίες ανέρχονται σε 262
Τις ιστορικές φωτογραφίες με τους 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τους ναζί αποκτά η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Λίνα Μενδώνη.
Η υπουργός Πολιτισμού τονίζει ότι εξετάστηκε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.
«Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη.
Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη
«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».
