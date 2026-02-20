Ξεκίνησε η υπερχείλιση στον Εύηνο - Δείτε εικόνες

Ξεκίνησε η υπερχείλιση του φράγματος του Ευήνου, η οποία επί του παρόντος εξελίσσεται με ελεγχόμενη ένταση χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο ταμιευτήρας του Ευήνου λειτουργεί ως έργο εκτροπής προς το φράγμα του Μόρνου, γεγονός που διασφαλίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων δεν θα χαθεί, αλλά θα αποθηκευτεί για τις ανάγκες ύδρευσης. Παρά την παύση των βροχοπτώσεων, η ΕΥΔΑΠ οφείλει να διατηρήσει την αυξημένη επιτήρηση της περιοχής.

Συνιστάται η διαρκής ενημέρωση των παραποτάμιων Δήμων και της Περιφέρειας για την πορεία της απορροής των υδάτων. Οι πολίτες που δραστηριοποιούνται πλησίον της κοίτης του ποταμού πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, καθώς η παροχετευτικότητα της συνδετήριας σήραγγας είναι συγκεκριμένη. Η προληπτική λήψη μέτρων παραμένει η βέλτιστη πρακτική για την αποφυγή κάθε κινδύνου από την επικείμενη ροή.