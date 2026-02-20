Αδιανόητο.... παρκάρισμα στην πλατεία Γεωργίου λίγο πριν την καρναβαλική παρέλαση - ΦΩΤΟ

Αντιδράσεις προκάλεσε στην πλατεία Γεωργίου, όχημα που ήταν παρκαρισμένο δίπλα στο συντριβάνι, στο επάνω μέρος της πλατείας, λίγη ώρα πριν την έναρξη της παρέλασης των αρμάτων για το Πατρινό Καρναβάλι.

Στο σημείο, συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου κάθε χρόνο για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Η παρουσία του αυτοκινήτου σε χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για πεζούς και εκδηλώσεις προκάλεσε απορίες και αντιδράσεις από παρευρισκόμενους.