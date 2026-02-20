Οι Σύλλογοι των μελών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών έκοψαν την πίτα τους

Οι Σύλλογοι των μελών ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και ΕΤΕΠ (Εργαστηριακό Τεχνικό Προσωπικό) του Πανεπιστήμιο Πατρών, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, με επιτυχία την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πίτας τους, σε μια κοινή, εορταστική συνάντηση που ανέδειξε το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας των τριών κατηγοριών προσωπικού.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μελών ΕΔΙΠ, Δημήτρης Τσιπιανίτης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Μελών ΕΤΕΠ, Έλενα Σέρπη, καθώς και η Γραμματέας του Συλλόγου Μελών ΕΕΠ, Βάλη Δελλή, οι οποίοι ευχήθηκαν σε όλους τους συναδέλφους μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά, με υγεία και επιτυχίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Στις τοποθετήσεις τους υπογράμμισαν τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας και της της αλληλοϋποστήριξης των κλάδων μας. Εξέφρασαν, εξάλλου την αγωνία και τον προβληματισμό τους για θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και εν γένει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη βούληση για σύμπνοια, συνεργασία και συντονισμό δράσεων, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

Το ΔΣ των μελών ΕΔΙΠ του Π.Π.

Δημήτρης Τσιπιανίτης (πρόεδρος)

Έφη Κουλούρη (αντιπρόεδρος)

Ελένη Σιμώνη (γεν. γραμματέας)

Γεωργία Λαΐνιώτη (ειδ. γραμματέας)

Τάσος Γεωργακόπουλος (ταμίας).