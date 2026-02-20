Χορεύοντας για τη…διαφορετικότητα!-Αποκριάτικο Πάρτι στην Ιχθυόσκαλα

Το πιο δυνατό πάρτι της αποκριάς… έχει καρδιά! Χορεύοντας για τη…διαφορετικότητα!

Το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς, 21 Φεβρουαρίου 2026, στον πολυχώρο πολιτισμού Ιχθυόσκαλα, στην Πάτρα μετά τις 23:00 δεν ντυνόμαστε απλώς…ντυνόμαστε με διάθεση, με χαμόγελο και – κυρίως – με αλληλεγγύη!

Ο Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, μαζί με το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ήφαιστος, και με τη δυναμική συμπαράσταση της Καλλιπάτειρα – Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, Παράρτημα Πάτρας, προσκαλούν

σε ένα αποκριάτικο πάρτι που αποδεικνύει πως η δύναμη δεν είναι μόνο στους μύες… αλλά στην ψυχή!

Χορεύουμε.

Μασκαρευόμαστε.

Γιορτάζουμε. Στηρίζουμε.

Γιατί όταν η αποκριά συναντά την προσφορά, η διασκέδαση αποκτά νόημα.

Φέρε την καλύτερή σου στολή, την πιο καλή σου διάθεση και έλα να γίνουμε όλοι μια παρέα που ξέρει να γιορτάζει, να στηρίζει και να εμπνέει.

21 Φεβρουαρίου

Τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς

Εσύ λείπεις μόνο!

Σε περιμένουμε… γιατί η χαρά, όταν μοιράζεται, γίνεται δύναμη!