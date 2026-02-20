Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο πλήρης οδηγός για επισκέπτες με όλα τα μυστικά για να ζήσετε την πόλη σαν… καρναβαλιστής!

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, η Πάτρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες και το thebest.gr συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σε έναν πλήρη οδηγό με εκδηλώσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους στάθμευσης, επιλογές διαμονής και όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να οργανώσετε την παρουσία σας στην πόλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εκδηλώσεις
Απόψε η Πάτρα φορά τα αποκριάτικά της και μπαίνει δυναμικά σε καρναβαλικό ρυθμό, με την εντυπωσιακή παρέλαση αρμάτων και το Open DJ Festival να δίνουν τον τόνο της γιορτής.
Το «PRE PARADE DJ PARTY» στην πλατεία Γεωργίου Α΄ βάζει την πόλη σε δυνατούς καρναβαλικούς ρυθμούς το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, αποτελώντας την ιδανική μουσική προθέρμανση για τις μεγάλες παρελάσεις του Σαββατοκύριακου.
Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η Πάτρα ζει ένα από τα πιο «ζεστά» καρναβαλικά πρωινά, με μουσική, Σοκολατοπόλεμο, DJ sets και δράσεις που προθερμαίνουν ιδανικά για τη Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση.
Η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών διοργανώνει ομαδική φωτογράφιση στις σκάλες της Αγίου Νικολάου το Σάββατο στις 2 μ.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη του καρναβαλικού σαββατοκύριακου.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας μετατρέπει τον πεζόδρομο Μαιζώνος σε ζωντανό μουσικό πυρήνα το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, συνδυάζοντας καρναβαλική ατμόσφαιρα με ενίσχυση της τοπικής αγοράς.
Ο Κόκκινος Χορός επιστρέφει την Παρασκευή 20/2 στο Royal, για μια ξέφρενη νύχτα καρναβαλικής ενέργειας με DJs Κωνσταντίνο Γεωργίου και Παναγιώτη Κολλιόπουλο, κόκκινο dress code και ασταμάτητο χορό μέχρι το ξημέρωμα!
Το Πατρινό Καρναβάλι κορυφώνεται με τις φαντασμαγορικές παρελάσεις του Σαββατοκύριακου 21-22 Φεβρουαρίου, όπου άρματα, πληρώματα και χιλιάδες καρναβαλιστές μεταμορφώνουν την πόλη σε μια ατέλειωτη γιορτή χαράς και δημιουργίας.
Πού να παρκάρετε και πώς να μετακινηθείτε;
Η Πάτρα φορά τα καρναβαλικά της και η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ενημερώνει για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης από 20 έως 23 Φεβρουαρίου, για να χορεύει η πόλη με ασφάλεια στο ρυθμό του Καρναβαλιού.
Τα τροποποιημένα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας για το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, για να μετακινούνται οι επισκέπτες και οι Πατρινοί με ασφάλεια και άνεση στο καρναβαλικό κέντρο της πόλης.
Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα της Πάτρας γεμίζουν ασφυκτικά για το καρναβαλικό Σαββατοκύριακο, με επισκέπτες να καταφτάνουν για δύο νύχτες γεμάτες γιορτή, μουσική και παρελάσεις, ενώ στο κέντρο η διαθεσιμότητα σπανίζει.
Την ώρα που η Πάτρα μπαίνει σε καρναβαλικό πυρετό, οι πιάτσες ταξί ανακατανέμονται για να παραλάβουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια Πατρινούς και επισκέπτες στις παρελάσεις, με τους οδηγούς να αφήνουν για λίγο στην άκρη την απεργία και να μπαίνουν στον ρυθμό του Καρναβαλιού.
Οι djs του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
Οι djs Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος (dj Gogos), Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος Σαράντης θα ξεσηκώνουν το κοινό με τους ρυθμούς τους κατά τη διάρκεια των παρελάσεων, μετατρέποντας την Πάτρα σε ένα ξέφρενο καρναβαλικό πάρτι.
Τα άρματα των παρελάσεων
Ο «Διόνυσος» στέφεται φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος στην Πάτρα, ενώ 19 εντυπωσιακά άρματα, τα 11 του Καρναβαλιού των Μικρών και 190 πληρώματα θα ζωντανέψουν τη Μεγάλη Παρέλαση με καλλιτεχνία, σάτιρα και αστείρευτο καρναβαλικό κέφι.
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος «Διόνυσος», τα 30.000 γαρύφαλλα για το άρμα της Βασίλισσας και ο «ΟΠΕΚΕ Μπε…»- ΦΩΤΟ από τα άρματα
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος «Διόνυσος», τα 30.000 γαρύφαλλα για το άρμα της Βασίλισσας και ο «ΟΠΕΚΕ Μπε…»- ΦΩΤΟ από τα άρματα
Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων
Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ξεσηκώνει την πόλη, με τη νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου και τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής, ενώ η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων υπόσχεται ρυθμό, χρώμα και ξεφάντωμα!
Η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου στην Τελετή Λήξης
Ο Sicario θα βάλει φωτιά στην Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 την Κυριακή 22/2 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, συνοδεύοντας την εντυπωσιακή καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου με ένα ξέφρενο live γεμάτο hits και ένταση!
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρέλασαν, γλέντησαν, χόρεψαν και Καρναβαλοπάντρεψαν τη Νύφη στο Νότιο Διαμέρισμα
Τις 100.000 θεάσεις στο youtube έφτασε σε λίγες ημέρες το Πατρινό καρναβαλικό τραγούδι «Τώρα χορεύουμε»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr