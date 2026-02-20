Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο πλήρης οδηγός για επισκέπτες με όλα τα μυστικά για να ζήσετε την πόλη σαν… καρναβαλιστής!

Η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, η Πάτρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες και το thebest.gr συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σε έναν πλήρη οδηγό με εκδηλώσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους στάθμευσης, επιλογές διαμονής και όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να οργανώσετε την παρουσία σας στην πόλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκδηλώσεις

Απόψε η Πάτρα φορά τα αποκριάτικά της και μπαίνει δυναμικά σε καρναβαλικό ρυθμό, με την εντυπωσιακή παρέλαση αρμάτων και το Open DJ Festival να δίνουν τον τόνο της γιορτής.







