Τις 100.000 θεάσεις στο youtube έφτασε σε λίγες ημέρες το Πατρινό καρναβαλικό τραγούδι «Τώρα χορεύουμε»

Τις 100.000 θεάσεις στο youtube έχει αγγίξει σε μόλις λίγες ημέρες το πατρινό καρναβαλικό τραγούδι «Τώρα χορεύουμε», τη μουσική και τους στίχους του οποίου υπογράφει ο Πατρινός δημιουργός Τάσος Καραγιάννης.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με ρυθμό, ένταση και καρναβαλικό περιεχόμενο σε όλα του. Καλεί τους καρναβαλιστές να βγουν στους δρόμους, να γίνουν παιδιά, να αφήσουν την καθημερινότητα στην άκρη και να αφεθούν στο τραγούδι και τον χορό.

Το video clip αγγίζει μέσα σε λίγες ημέρες τις 100.000 θεάσεις. Πρόκειται για ένα τραγούδι που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Πάτρα, εδραιώνεται στην Πάτρα καθώς ήταν το πρώτο τραγούδι της τελετής έναρξης του καρναβαλιού μετά το live, και ήδη έχει αγαπηθεί από καρναβαλιστές σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ο Τάσος Καραγιάννης μιλάει για μια γιορτή… μια γιορτή που κανένας δεν είναι μόνος… μια γιορτή γεμάτο φίλους, ρυθμό, αγκαλιές και χορό! ΤΩΡΑ Καρναβάλι… ΤΩΡΕΑ ΧΟΡΕΟΥΜΕ!

Μουσική - Στίχοι: Τάσος Καραγιάννης.

Φωνή: Μαρία Ρούτση. Ντραμς: Ανδρέας Μήλας. Διάφορα κρουστά: Σπύρος Κατριβάνος. Ξυλόφωνο: Μάρκος Κατσιγιάννης Τρομπέτα: Ιάσονας Βάκρινος. Φλάουτο: Σέργιος Σοϊλές. Μαντολίνο: Γιώργος Παπαγεωργίου.

Ηλεκτρικό μπάσο, ενορχήστρωση, δημιουργία video clip Σάκης Μπάστας, Φιλική συμμετοχή: Εύης Γκιώνη.