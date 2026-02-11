50.000 ευρώ «έφερε μαζί του» στη συνάντηση στον Δήμο για το Πατρινό Καρναβάλι, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας - ΒΙΝΤΕΟ

Στο Δημαρχείο Πατρέων υπεγράφη την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου η προγραμματική σύμβαση για τη διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ «Καρναβάλι Πάτρας» Παύλο Σκούρα.

Βάσει της συμφωνίας, η Περιφέρεια θα ενισχύσει οικονομικά τις φετινές εκδηλώσεις με το ποσό των 50.000 ευρώ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της διοργάνωσης.

Ο Δήμαρχος, στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε το Καρναβάλι ως μια μεγάλη λαϊκή γιορτή και βασικό στοιχείο χαράς για την Πάτρα και ολόκληρη τη χώρα. Τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αναβάθμιση του θεσμού, επισημαίνοντας πως απαιτούνται περισσότεροι πόροι ώστε το Καρναβάλι να ανταποκρίνεται στο κύρος και τις προσδοκίες όλων. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συμβολής τόσο της Περιφέρειας όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων φορέων.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τον θεσμικό χαρακτήρα της συνεργασίας με τον Δήμο, σημειώνοντας πως το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί τη μεγαλύτερη μαζική γιορτή της χώρας, με έντονη κοινωνική, αναπτυξιακή και τουριστική διάσταση για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.