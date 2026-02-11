Τρία χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του αρχιτέκτονα και εικαστικού Στάθη Χρυσικόπουλου

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν αφότου έφυγε απο τη ζωή ο αρχιτέκτονας και εικαστικός δημιουργός Στάθης Χρυσικόπουλος σε ηλικία 78 ετών. Ο Στάθης Χρυσικόπουλος που είχε γεννηθεί το 1945 στην Πάτρα και σπούδασε στη Φλωρεντία αρχιτεκτονική & ιστορία της τέχνης, είχε συνδέσει το όνομα του και με το Πατρινό Καρναβάλι καθώς υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού για πολλά χρόνια.

Με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του εκλεκτού αυτού δημιουργού, ο γιος του, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος έστειλε το παρακάτω κείμενο:

"Τρία χρόνια έχουν ήδη περάσει από τον θάνατο του αγαπημένου μου μπαμπά, Στάθη Χρυσικόπουλου, που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πολιτιστική ζωή της Πάτρας και το καρναβάλι της. Έχοντας βρει στέγη για το προσωπικό αρχείο και το εικαστικό του έργο, του οποίου η μεταφορά, στις εγκαταστάσεις του δήμου Πατρέων και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, θα ήθελα με την ευκαιρία να αναφερθώ σε όσους βοήθησαν σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, μεριμνώντας έτσι ώστε να μην χαθεί ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας της πόλης.

Ας μου επιτραπεί να ευχαριστήσω προσωπικά τα στελέχη του δήμου Νάνσυ Παυλοπούλου και Γιάννα Παναγοπούλου, τη Χαρά Σωτηροπούλου, τον Κωστή Τριανταφύλλου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο - πρόεδρο του ΔΣ του ΕΜΣΤ καθώς και την επιμελήτρια Ελένη Γανίτη, τον Βαγγέλη Πολίτη πρόεδρο της Εταιρίας Αχαϊκών Σπουδών που έδειξε εξ αρχής ένα ενδιαφέρον που ξεπέρασε το πλαίσιο της οικογενειακής φιλίας, τους εργαζόμενους στον δήμο Πατρέων και βέβαια τον δήμαρχο κ. Κώστα Πελετίδη, χωρίς την υποστήριξη και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του οποίου τίποτα δεν θα ήταν πραγματοποιήσιμο".