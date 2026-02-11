Υπόθεση κατασκοπείας: Έρευνα για δύο απόστρατους και κινεζικές εταιρείες

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγήθηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται ότι δρούσε για λογαριασμό της Κίνας, μεταφέροντας απόρρητες και κρίσιμες πληροφορίες, μετά τη μαραθώνια απολογία του ενώπιον των αρχών.

Κατά την απολογία του, ο αξιωματικός παραδέχθηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγχώρεση από την πατρίδα και την υπηρεσία του. Εμφανώς συντετριμμένος, εξέφρασε μεταμέλεια και δήλωσε ότι επιθυμεί να τιμωρηθεί δίκαια από τη δικαιοσύνη.

«Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του εντολέα μου, το αίτημα του εντολέα μου ήταν να προφυλακιστεί. Ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη», ανέφερε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης.

Ο σμήναρχος τόνισε: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, έπεσε σε παγίδα, καθώς πίστευε πως συνεργαζόταν με ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε επιχειρήσεις από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες για επενδυτικές ευκαιρίες. Όταν αντιλήφθηκε ότι οι πληροφορίες που του ζητούσαν ήταν απόρρητες, ήταν πλέον αργά.

«Ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του και ολοκληρώθηκε μία διαδικασία επικίνδυνη για τον ίδιο», σημείωσε ο συνήγορός του.

Ο σμήναρχος επεσήμανε ακόμη: «Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα».

Ο δικηγόρος του ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα, η κατάσταση άλλαξε, καθώς δέχθηκε πιέσεις και εκβιασμούς να παραδώσει έγγραφα με ευαίσθητες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε μια διαδικασία που, όπως είπε, δεν ήθελε.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν υπήρχε «Μάτα Χάρι»

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, δεν υπήρξε γυναίκα που να τον στρατολόγησε. «Έδωσε τρία ονόματα, των ανθρώπων που είχε συναλλαγή από την εταιρεία. Δεν υπήρχε καμία γυναίκα να τον στρατολογήσει», δήλωσαν.

Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν τα στοιχεία που προσκόμισε, επιμένοντας ότι ενδέχεται να υπήρξε γυναίκα που λειτουργούσε είτε ως ανώτερη του «Στίβεν» είτε ως honey trap, μια γνωστή κατασκοπευτική τακτική όπου καλλονές χρησιμοποιούνται για να παρασύρουν στόχους. Στην περίπτωση του σμηνάρχου, εκτιμάται ότι το μοναδικό του κίνητρο ήταν το χρήμα, γεγονός που ίσως οδήγησε στην απόσυρσή της.

Έρευνα για δύο απόστρατους και κινεζικές εταιρείες

Οι υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούν τώρα την πιθανή εμπλοκή δύο απόστρατων που εργάζονταν στο εξωτερικό ως σύμβουλοι, καθώς και τις επαφές τους με εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένος έλεγχος όλων των κινεζικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και εταιρειών παροχής συμβουλών με έδρα το εξωτερικό. Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη CIA και ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας.