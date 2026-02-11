Τσικνοπέμπτη 2026: Πιο «αλμυρή» από ποτέ - Πόσο ακριβότερα θα πληρώσουμε φέτος το κρέας

Η κατεξοχήν γιορτή των κρεατοφάγων, η Τσικνοπέμπτη έφτασε. H 12η Φεβρουαρίου είναι η ημέρα όπου οι ψησταριές στήνονται παντού -σε σπίτια, δρόμους και εστιατόρια- και η τσίκνα πάει πράγματι σύννεφο.

Πόσο θα πληρώσουμε όμως το κρέας για να το απολαύσουμε την Τσικνοπέμπτη; Οι αυξήσεις είναι μεγάλες σε σχέση με το 2025. Το μοσχάρι και το αρνί έχουν πάρει την ανιούσα στις τιμές από 28% έως και 34%, ενώ μικρότερες αυξήσεις έχουν δει, τόσο το κοτόπουλο, όσο και το χοιρινό, που κυμαίνονται από 7 έως 10- 12%.

Σε σύγκριση επίσης με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το κόστος για βόειο κρέας και τα λουκάνικα, καταγράφουν άνοδο που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 30%, καθιστώντας το παραδοσιακό τσίκνισμα πιο «αλμυρό» από ποτέ, επιβαρύνοντας περαιτέρω το οικογενειακό καλάθι.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές

Οι τιμές σε πολλά είδη κρεάτων είναι από 1 έως και 4 ευρώ ακριβότερα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Απόστολο Ραφτόπουλο, οι χοιρινές μπριζόλες πωλούνται στα 8 ευρώ αυξημένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι τιμές στα λουκάνικα έχουν αυξηθεί κατά 28%, στο κεμπάπ κατά 20,5%, στην μοσχαρίσια μπριζόλα κατά 30%, στο μαρούλι κατά 63%, στις τομάτες κατά 9,5%, και στα αγγούρια κατά 65%.

Η ακρίβεια στα κρέατα αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και στις έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου και στις δύο περιπτώσεις οι ετήσιες αυξήσεις στα κρέατα είναι πάνω από το 13%.

Σύγκριση τιμών κρεάτων – Τσικνοπέμπτη 2025 και 2026

Στον πιο κάτω πίνακα μπορούμε να δούμε όλες τις τιμές των κρεάτων για την φετινή Τσικνοπέμπτη και τη σύγκριση φέτος με την περυσινή χρονιά.

Ειδικότερα,

Αρνί

Ελληνικό αρνί – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 10,80 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 13,80 €Αύξηση: 27,8%

Μοσχάρι

Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 17,89 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 23,95 €Αύξηση: 33,87%

Βόειο

Μπριζόλα βόειου Γερμανίας, νωπή με κόκαλο – τιμή κιλού

Τσικνοπέμπτη 2025: 12,99 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 16,89 €Αύξηση: 30,02%

Λουκάνικο

Λουκάνικο χωριάτικο – τιμή κιλού (1 τεμάχιο / 300g)

Τσικνοπέμπτη 2025: 6,99 €

Τσικνοπέμπτη 2026: 8,95 €Αύξηση: 28,04%

Συγκρίσεις τιμών άλλων προϊόντων

Μπούτι χοιρινό νωπό, άνευ οστού

Δεκέμβριος: 5,99 €

Φεβρουάριος: 7,94 €

Δεκέμβριος: 7,19 €

Φεβρουάριος: 7,69 €

Κοτομπουκιές (400g)

Δεκέμβριος: 4,53 €

Φεβρουάριος: 5,18 €

Αύξηση: 14,35%

Κοτόπουλο ελληνικό, νωπό

Δεκέμβριος: 5,10 €

Φεβρουάριος: 5,31 €

Αύξηση: 4,12%

Τιμή κιλού (Τ. 65% – 25%)

Άλλα:

1 νερό μεγάλο: 1,50€

1 κιλό κρασί: 6€

2 αναψυκτικά: 5€