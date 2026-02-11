Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη:Νέα επιδείνωση με έντονες βροχοπτώσεις σε 5 περιοχές

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη

Η Κακοκαιρία επιστρέφει ξανά στη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα σε αρκετές περιοχές, με τον υδράργυρο - σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών - να σημειώνει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές. «Νέο σερί βροχοπτώσεων, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη», αναφέρει χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. «Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πει, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να δέχονται: η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο)».

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και διαστήματα αστάθειας θα κυλήσει ο καιρός όλη την εβδομάδα, επηρεάζοντας και την Αττική, σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αστάθειας, με φαινόμενα που θα αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ έως και την Τρίτη το πρωί χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη. Παράλληλα, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 8. Η αιτία της αστάθειας και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Όπως εξηγεί ο Γιάννης Καλλιάνος, τα φαινόμενα συνδέονται με τη συνεχή διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά προς τα ανατολικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί επεισόδια βροχών, καταιγίδων και κατά περιόδους ενισχυμένων ανέμων, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη και αυτή την εβδομάδα, καθώς τα φαινόμενα θα εμφανίζονται κατά διαστήματα και με τοπικές εξάρσεις.

