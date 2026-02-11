Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη:Νέα επιδείνωση με έντονες βροχοπτώσεις σε 5 περιοχές

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη
Η Κακοκαιρία επιστρέφει ξανά στη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.
Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα σε αρκετές περιοχές, με τον υδράργυρο - σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών - να σημειώνει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές.
«Νέο σερί βροχοπτώσεων, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη», αναφέρει χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
«Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πει, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να δέχονται: η Ήπειρος, το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο)».
Η πρόγνωση Καλλιάνου
Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και διαστήματα αστάθειας θα κυλήσει ο καιρός όλη την εβδομάδα, επηρεάζοντας και την Αττική, σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αστάθειας, με φαινόμενα που θα αφορούν κυρίως βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ έως και την Τρίτη το πρωί χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη.
Παράλληλα, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 8.
Η αιτία της αστάθειας και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία
Όπως εξηγεί ο Γιάννης Καλλιάνος, τα φαινόμενα συνδέονται με τη συνεχή διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά προς τα ανατολικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί επεισόδια βροχών, καταιγίδων και κατά περιόδους ενισχυμένων ανέμων, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο για την εποχή.
Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη και αυτή την εβδομάδα, καθώς τα φαινόμενα θα εμφανίζονται κατά διαστήματα και με τοπικές εξάρσεις.
Ο καιρός την Τετάρτη 11-02-2026
Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.
Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 14-02-2026
Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.
