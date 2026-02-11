Καιρός Τσικνοπέμπτη: Πότε θα βρέχει -Ποιες ώρες ευνοούν το ψήσιμο

Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Τρία τα βαρομετρικά χαμηλά έως την Κυριακή

Με άστατο καιρό θα κυλήσει η Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς τρία διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα έως και την Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια. Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι, παρότι ο καιρός θα είναι άστατος, θα υπάρξει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και εκείνου που θα προσεγγίσει από τα δυτικά προς το βράδυ. Όπως τονίζει, «έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», υπογραμμίζοντας τη διαδοχική έλευση των φαινομένων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Τσικνοπέμπτη</a> σε μεγάλο μέρος της χώρας , όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα… <a href="https://t.co/y41U6yVbw7">pic.twitter.com/y41U6yVbw7</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2021214192657698988?ref_src=twsrc%5Etfw">February 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή», διευκρινίζοντας ότι οι ατμοσφαιρικές διαταραχές θα εκδηλωθούν σε τρεις φάσεις: από το βράδυ της Τετάρτης έως το μεσημέρι της Πέμπτης, από το μεσημέρι της Πέμπτης έως την Παρασκευή και από το μεσημέρι του Σαββάτου έως την Κυριακή. Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα τρία συστήματα θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και θυελλώδεις νοτιάδες. Η τρίτη διαταραχή εμφανίζεται, πάντως, εξασθενημένη σε σχέση με τις προηγούμενες. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα για την Αττική, τα περισσότερα φαινόμενα προβλέπονται το βράδυ της Τετάρτης και το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Όσοι σχεδιάζουν να ψήσουν την Τσικνοπέμπτη, καλούνται να προτιμήσουν τις μεσημεριανές ώρες, καθώς τότε αναμένονται τα λιγότερα φαινόμενα, με τον καιρό ωστόσο να διατηρεί τον άστατο χαρακτήρα του.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02WHvzWJqFD3uooAeMYprmVrgm6k2TfdeeTyqgSdhwUzYk9B2aS5wzsK4C7yJQ6BRHl&show_text=true&width=500" width="500" height="709" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>