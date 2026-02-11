Εξαφάνιση Λόρας: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές

Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ’ οίκον έρευνα και θα εξεταστούν οι συσκευές, το mail που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να εντοπιστεί η Λάουρα.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η γνωστή Eurojust, όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λoρας.

Ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού δίκτυο δικαστικής συνεργασίας Οι γερμανικές Αρχές ζητούν να δοθεί DNA προκειμένου να έχουν δείγμα, έτσι να διευκολυνθούν στην έρευνά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν εντοπιστεί ένα κορίτσι και πιστεύουν ότι είναι η Λόρα, άσχετα αν το αρνείται η ίδια, ή αν θεωρούν πως είχε φιλοξενηθεί σε κάποιο σπίτι μπορεί να γίνει δείγμα λήψη DNA και να ταυτοποιηθεί.

Πλέον, όπως φαίνεται στις έρευνες έχουν αρχίσει να εμπλέκονται πιο ενεργά και οι γερμανικές Αρχές. Μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε χθες, οι Γερμανοί ζήτησαν από τη μητέρα της Λόρας να δώσει δείγμα DNA.

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα , η οποία όπως έχει διαπιστωθεί από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής της, από το Ρίο Πατρών, ταξίδεψε στη Γερμανία και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Στη Γερμανία ο πατέρας της Λόρας

Την ίδια ώρα όπως έχει γίνει γνωστό στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της 16χρονης ο οποίος ταξίδεψε την περασμένη Παρασκευή.

«Στη Γερμανία πήγε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί. Και γενικά προσπαθεί να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν κουτσομπολιά και προσπαθεί να τα αποφύγει. Το θέμα είναι να είναι καλά, αυτό είναι το θέμα. Ένα μήνα να μην έχει δώσει σημεία ζωής ανησυχώ πάρα πολύ», λέει φίλος της οικογένειας.

Ένας άνθρωπος κοντά στους γονείς της ανήλικης μίλησε στην εκπομπή επιχειρώντας να εξηγήσει ότι η στάση τους δεν δείχνει αδιαφορία αλλά μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχουμε συνηθίσει.

«Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. O πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό γιατί ο πατέρας αποφάσισε να πάει τώρα στη Γερμανία, σχεδόν 10 ημέρες μετά την πληροφορία πως η κόρη του βρίσκεται στην Φρανκφούρτη.

«Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι»

Έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που η 16χρονη κόρη τους χάθηκε από προσώπου γης. Μια ιδιαίτερα κλειστή οικογένεια που δεν είχε πολλές συναναστροφές με τη γειτονιά.

«Είναι τρεις μέρες που λείπει το αμάξι τους. Ο πατέρας έφυγε για την Γερμανία, η σύζυγος έμεινε πίσω. Δεν μιλιούνται. Όλες αυτές τι μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι. Δεν λένε ούτε το καλημέρα που έλεγαν. Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι», είπε γειτόνισσα.

Την ίδια ώρα, μεγάλα γερμανικά μέσα, όπως η Bild, ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της ανήλικης. Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψαχνει για εκείνη.

Η μητέρα της 16χρονης δεν ακολουθήσε τον σύζυγό της στη Γερμανία παραμένοντας μόνη στο σπίτι τους στο Ρίο.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», πρόσθεσε γειτόνισσα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζονται με την παρουσία του πατέρα της στη Γερμανία ίσως να βοηθά στην εντατικοποίηση των ερευνών.