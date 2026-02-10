Εξαφάνιση Λόρα: Στην Γερμανία ο πατέρας της - Ζητήθηκε δείγμα DNA από την μητέρα της

Στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της Λόρα ο οποίος την περασμένη Παρασκευή (06.022026) αποφάσισε να φύγει από την χώρα μας για να ψάξει για το παιδί του.

Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που η 16χρονη εξαφανίστηκε από την Πάτρα, πήγε με ταξί στην Αθήνα και από εκεί αεροπορικώς ταξίδεψε για Φρανκφούρτη.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό γιατί ο πατέρας της Λόρα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του στην Πάτρα για να πάει τώρα στη Γερμανία, σχεδόν 10 ημέρες μετά την πληροφορία πως η κόρη του βρίσκεται στην Φρανκφούρτη. Την ίδια ώρα η μητέρα της 16χρονης δεν ακολουθήσε τον σύζυγό της, παραμένοντας μόνη στο σπίτι τους στο Ρίο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη, οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τη μητέρα της Λόρα να δώσει δείγμα DNA.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, οι γερμανικές Αρχές ζητούν να δοθεί DNA προκειμένου να έχουν δείγμα, έτσι να διευκολυνθούν στην έρευνά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν εντοπιστεί ένα κορίτσι και πιστεύουν ότι είναι η Λόρα, άσχετα αν το αρνείται η ίδια, ή αν θεωρούν πως είχε φιλοξενηθεί σε κάποιο σπίτι μπορεί να γίνει δείγμα λήψη DNA και να ταυτοποιηθεί.

Επίσης έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η γνωστή Eurojust, όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρα. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ’ οίκον έρευνα και θα εξεταστούν οι συσκευές, το mail που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να εντοπιστεί η 16χρονη.