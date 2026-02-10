Μάκης Κατσιγιάννης: «Η χρηματοοικονομική παιδεία θεμέλιο για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Γ’ φάσης του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου στην Πάτρα επιβεβαιώνει τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας ως βασικού πυλώνα για την επιχειρηματικότητα
Σε δήλωση του ο Μάκης Κατσιγιάννης, Πρόεδρος του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας και πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της Γ’ φάσης του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου στην Πάτρα επιβεβαιώνει τη σημασία της χρηματοοικονομικής παιδείας ως βασικού πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την κοινωνία και τον εμπορικό κόσμο η σωστή ενημέρωση και η καλλιέργεια επενδυτικής γνώσης αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά. Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα μπορούν και πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο τέτοιων πρωτοβουλιών».
