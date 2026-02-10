Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας- Παράρτημα Ν. Ηλείας

Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και το Παράρτημα Ν. Ηλείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ένωσαν επίσημα τις δυνάμεις τους, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας που σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου μετώπου πρόληψης, φροντίδας και στήριξης των ογκολογικών ασθενών στη Δυτική Ελλάδα.

"Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν σήμερα το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» και το Παράρτημα Ν. Ηλείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, θέτοντας τις βάσεις για μια ουσιαστική και μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα της πρόληψης, της υποστήριξης και της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Και προσθετει: "Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Πρόεδρο του Ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου και τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ν. Ηλείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παναγιώτη Θανόπουλο. Στην υπογραφή παρόντα ήταν και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής Γιώργος Κολλιόπουλος και Άννυ Νικολόπουλου.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, που θα ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, την ποιοτική φροντίδα και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών, καθώς και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και της ενημέρωσης στην κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεργασία χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς διαμορφώνει ένα ενιαίο μέτωπο δράσης σε δύο όμορους νομούς, συνδυάζοντας τη θεσμική εμπειρία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με την κοινωνική και λειτουργική εμπειρία του Ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ», το οποίο παρέχει φιλοξενία, στήριξη και μέριμνα σε ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπονται κοινές εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης, συντονισμός εθελοντικών ομάδων, καθώς και συνεργασία για τη φιλοξενία ασθενών από την Ηλεία στις δομές του Ιδρύματος στην Πάτρα.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Η ΕΛΠΙΔΑ» Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου ανέφερε: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα συνεργασίας με κοινό στόχο την πρόληψη, τη στήριξη και την αξιοπρεπή φροντίδα των ογκολογικών ασθενών. Με ενότητα δυνάμεων ενισχύουμε το δίκτυο αλληλεγγύης στη Δυτική Ελλάδα, βάζοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν. Ηλείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παναγιώτης Θανόπουλος σημείωσε: «Η συνεργασία με το Ίδρυμα “Η ΕΛΠΙΔΑ” δημιουργεί ένα ισχυρό κοινό μέτωπο πρόληψης και ενημέρωσης απέναντι στον καρκίνο. Μέσα από συντονισμένες δράσεις επιδιώκουμε να φέρουμε την επιστημονική γνώση και την ουσιαστική υποστήριξη πιο κοντά σε κάθε πολίτη και ασθενή της περιοχής μας».

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτυπώνει την κοινή βούληση των δύο φορέων για ενότητα, συνεργασία και ανθρωπιά στον αγώνα κατά του καρκίνου, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του.