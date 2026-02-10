Αγρίνιο: Δίχως αποτέλεσμα οι έρευνες- Σταματούν και οι εθελοντές

Συνεχίστηκαν για έβδομη μέρα οι αναζητήσεις για την ηλικιωμένη από το Καινούργιο Αγρινίου.

Σημειώνεται πως Αστυνομία και Πυροσβεστική ολοκλήρωσαν το Σάββατο τις έρευνες τους για την 80χρονη γυναίκα ωστόσο τα μέλη της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και εθελοντές από τη Νέα Αβώρανη συνέχισαν και σήμερα τις έρευνες. Οι καιρικές συνθήκες ούτε σήμερα ήταν σύμμαχος των εθελοντών.

Όπως ανέφεραν σε αναρτήσεις τους αυτή ήταν και η τελευταία μέρα των αναζητήσεων καθώς οικονομικής φύσεως ζητήματα δεν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν, γράφει το agriniopress.gr

Η ανάρτηση του αρχηγού της ΕΟΕΔ Μεσολογγίου Διονύση Τσιρόγλου.

«Για 7η μέρα συνεχίστηκαν οι έρευνες για την 80χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε από το Καινούργιο Αγρινίου.

Δυστυχώς για μια ακόμη μέρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες και με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι συμμαχος μας.

Τα οικονομικά μας (καύσιμα) δεν μας επιτρέπουν δυστυχώς να συνεχίσουμε τις έρευνες όσο και να το θέλουμε… δυστυχώς έτσι είναι ο Εθελοντισμός. Σαν αρχηγος της ΕΟΕΔ υπόσχομαι ότι θα ξανά επιχειρήσουμε…. σύντομα!»

Σημειώνεται πως για την εξαφάνιση της Ευφροσύνης Καψάλη εκδόθηκε Silver Alert.

Έχει γκρίζα με λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Πάσχει από Άνοια.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.