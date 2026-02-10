Τσικνοπέμπτη 2026: Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν όσοι τσικνίσουν

Φέτος η Τσικνοπέμπτη πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου και όπως όλα δείχνουν οι τιμές στα κρέατα θα είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη ημέρα του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως εάν συγκριθεί η φετινή Τσικνοπέμπτη με την αντίστοιχη περσινή περίοδο θα διαπιστωθεί πως το κόστος για αρνί, μοσχάρι, βόειο και λουκάνικα καταγράφει άνοδο που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει το 30%, κάτι που καθιστά το παραδοσιακό τσίκνισμα πιο «αλμυρό» από ποτέ.

Ταυτόχρονα αυξημένες είναι και οι τιμές σε καθημερινά προϊόντα όπως στο χοιρινό, στις κοτομπουκιές και στο κοτόπουλο, κάτι που επιβαρύνει περαιτέρω το καλάθι για μια οικογένεια.

Το crash test

Δείτε τη λίστα με τις τιμές των κρεάτων για τη φετινή Τσικνοπέμπτη και τη σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναλυτικά:

Ελληνικό αρνί

Την φετινή Τσικνοπέμπτη το κόστος του ανέρχεται στα 13,80 ευρώ το κιλό από 10,80 ευρώ το κιλό που ήταν την αντίστοιχη ημέρα του 2025.

Δηλαδή την περίοδο αυτή καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 27,8%

Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό

Φέτος, την Τσικνοπέμπτη η τιμή του διαμορφώνεται στα 23,95 ευρώ το κιλό από 17,89 ευρώ το κιλό που πωλούνταν κατά την αντίστοιχη περίοδο 2025.

Δηλαδή το διάστημα αυτό σημειώνεται μια αύξηση 33,87%

Μπριζόλα βόειου Γερμανίας, νωπή με κόκαλο

Το κόστος της ανέρχεται στα 16,89 ευρώ το κιλό κατά την φετινή Τσικνοπέμπτη από 12,99 ευρώ που κόστιζε το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Δηλαδή η τιμή αυξήθηκε κατά 30,02%.

Λουκάνικο χωριάτικο

Φέτος η τιμή πώλησης του για την Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στα 8,95 ευρώ το κιλό (1 τεμαχίου / 300g) από 6,99 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι την Τσικνοπέμπτη.

Δηλαδή υπήρξε μια αύξηση της τάξεως των 28,04%

Οι συγκρίσεις τιμών άλλων προϊόντων

Μπούτι χοιρινό νωπό, άνευ οστού

Τον Φεβρουάριο του 2026 η τιμή πώλησης του είναι στα 7,94 ευρώ από 5,99 ευρώ που πωλούνταν τον Δεκέμβριο του 2025

Κοτομπουκιές (400g)

Σήμερα, τον Φεβρουάριο κοστίζουν 5,18 ευρώ από 4,53 ευρώ που ήταν η τιμή πώλησης τους τον Δεκέμβριο του 2025.

Καταγράφεται την περίοδο μια αύξηση 14,35%

Κοτόπουλο ελληνικό, νωπό

Τον Φεβρουάριο του 2026 κοστίζει 5,31 ευρώ από 5,10 ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025.

Δηλαδή η τιμή του είναι αυξημένη κατά 4,12%

Τιμή κιλού (Τ. 65% – 25%)

Άλλα

Ένα νερό μεγάλο πουλιέται σήμερα 1,50 ευρώ, 1 κιλό κρασί 6 ευρώ, 2 αναψυκτικά κοστίζουν 5 ευρώ και το συνολικό κόστος είναι στα 131 ευρώ.