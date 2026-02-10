Αχαΐα: Εντοπίστηκαν βόμβα εκπαιδευτικού τύπου και πιστόλι του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί σε περιοχή της Αχαΐας, όταν ένας ημεδαπός άνδρας εντόπισε πολεμικό υλικό και ειδοποίησε τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία βόμβα στρατιωτικού αεροσκάφους εκπαιδευτικού τύπου, καθώς και για ένα πιστόλι του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους οξείδωσης.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία αναμένεται να αναλάβει την παραλαβή και την ασφαλή απομάκρυνση του πολεμικού υλικού.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.