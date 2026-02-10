Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ανακατατάξεις στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: Ασλανίδης πρόεδρος, Καρυστιανού εκτός

Ανακατατάξεις στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπώ...

Η Ελένη Βασάρα διατήρησε τη θέση της ως γραμματέας, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης.

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρία Καρυστιανού
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία της απερχόμενης προέδρου. Η Ελένη Βασάρα διατήρησε τη θέση της ως γραμματέας, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας κατά της Ν.Ε με επιστολή στο Νίκο Ανδρουλάκη για αποκλεισμούς και «θεσμική εκτροπή» - Ποιοι υπογράφουν

Δημοσκόπηση για τους δημάρχους της χώρας: 17ος ο Κ. Πελετίδης με 35% θετικές γνώμες, 58% λίγο ή καθόλου ικανοποιημένους

Στο Αεροδικείο σήμερα ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τέμπη Παύλος Ασλανίδης Μαρία Καρυστιανού
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a4\u03ad\u03bc\u03c0\u03b7","\u03a0\u03b1\u03cd\u03bb\u03bf\u03c2 \u0391\u03c3\u03bb\u03b1\u03bd\u03af\u03b4\u03b7\u03c2","\u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03b1 \u039a\u03b1\u03c1\u03c5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03bd\u03bf\u03cd"]
820595
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις