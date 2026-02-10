Ανακατατάξεις στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: Ασλανίδης πρόεδρος, Καρυστιανού εκτός

Η Ελένη Βασάρα διατήρησε τη θέση της ως γραμματέας, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης.
Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρία Καρυστιανού
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία της απερχόμενης προέδρου. Η Ελένη Βασάρα διατήρησε τη θέση της ως γραμματέας, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης.
Σημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία.
