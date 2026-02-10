Ζάκυνθος: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 34χρονης Ευανθίας

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της
Συγκλονισμένη είναι η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Ζακύνθου από τον αιφνίδιο θάνατο της 34χρονης νηπιαγωγού, Ευανθίας Αγγελοπούλου από την Πάτρα, η οποία υπηρετούσε ως νεοδιόριστη νηπιαγωγός στο 3ο Νηπιαγωγείο του νησιού.
Με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθανάσιου Κατσίμπελη, κηρύσσεται τριήμερο πένθος και για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων. Η κηδεία της εκλιπούσας θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το imerazante.gr στην σχετική απόφαση για το τρήμερο πένθος σημειώνεται ότι «την κήρυξη τριήμερου πένθους, από σήμερα και έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας της εκλιπούσας, σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων των σχολικών μονάδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
