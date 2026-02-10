Τραγωδία στην Ελευσίνα: «Σε τρία λεπτά είχε καταλήξει» - Πώς έχασε τη ζωή της η 71χρονη

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα», προσέθεσε, επισημαίνοντας πως η 43χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά – σιγά πίσω, τη βρήκε. Χτύπησε στον ώμο και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 43χρονης, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα μετά το τραγικό δυστύχημα που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν 71χρονη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κατά τη διάρκεια στάθμευσης οχήματο ς που οδηγούσε η ίδια της η κόρη. Όλα φαίνεται να έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά.

Το χρονικό

Το τραγικό δυστύχημα έγινε μετά τη 1 το μεσημέρι, στην οδό Αλκιβιαδου. Η 43χρονη μαζί με την 71χρονη μητέρα της είχαν πάρει μόλις τα παιδιά από το σχολείο. Η 43χρονη που ήταν και οδηγός πραγματοποιούσε οπισθοπορεία με σκοπό τη στάθμευση του οχήματος. Την ίδια στιγμή, η 71χρονη μητέρα της βρισκόταν εκτός αυτοκινήτου, δίνοντας οδηγίες για τον ελιγμό.

Κατά τη διάρκεια της όπισθεν, η οδηγός παρέσυρε τη μητέρα της με την ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να σφηνωθεί ανάμεσα σε δέντρο και την πόρτα του οχήματος. Ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος.

«Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια»

Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της άτυχης γυναίκας έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία της με πετσέτες, προσπαθώντας να την κρατήσουν στη ζωή.

«Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» δήλωσε περίοικος στην κάμερα του STAR.

Παρά τις προσπάθειες για παροχή πρώτων βοηθειών, η 71χρονη υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και λίγη ώρα αργότερα, κατέληξε.

Η τραγωδία συνέβη μπροστά στα μάτια των εγγονιών της. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη 71χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση, ενώ η 43χρονη οδηγός συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια