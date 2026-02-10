Πάτρα: Με βροχές η Τσικνοπέμπτη και το Καρναβάλι των Μικρών λέει ο προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης

Ισχυρές βροχές αναμένονται στην περιοχή της Πάτρας την Τσικνοπέμπτη, σύμφωνα με τον γεωλόγο και προγνώστη καιρού Νικόλα Σερέτη, ο οποίος μίλησε στο thebest.gr για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει ο κ. Σερέτης, «θα έχουμε βροχές από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι το πρωί της Τσικνοπέμπτης, με ένα διάλειμμα μέχρι το απόγευμα. Ωστόσο, το βράδυ θα υπάρξει νέα επιδείνωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής θα βρέχει και οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου».

Η πρόβλεψη για το Καρναβάλι των Μικρών

Για την Κυριακή, που πραγματοποιείται το Καρναβάλι των Μικρών, ο κ. Σερέτης εξηγεί ότι «δεν θα βρέχει όλη την ημέρα, αλλά το σκηνικό θα είναι βροχερό».

Όσον αφορά το Καρναβάλι των Μεγάλων, που κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο 21-22 Φεβρουαρίου, ο προγνώστης καιρού με μία μικρή επιφύλαξη επισημαίνει ότι «το σκηνικό θα είναι άστατο, με βροχές κατά διαστήματα». Παράλληλα, σημειώνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σχετικά ήπιες, με μέγιστη περίπου στους 15 βαθμούς και νυχτερινές θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 10.

Συνολικά, μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου αναμένονται περίπου 70-80 χιλιοστά βροχής, «σταδιακά».

Στην αρχή της επόμενης εβδομάδας αναμένεται βελτίωση του καιρού, ωστόσο ο κ. Σερέτης προειδοποιεί ότι «νέα κακοκαιρία φαίνεται την Τετάρτη και Πέμπτη». Τέλος, για τις χιονοπτώσεις, σημειώνει ότι «θα είναι πολύ ψηλά στα βουνά και δεν επηρεάζουν την Πάτρα».