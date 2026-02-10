Στην Αθήνα ο 35χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη- Θα ξεκινήσει τις θεραπείες για τον καρκίνο

Ο 35χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη, ανήμερα των Θεοφανείων, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση προς τους κατοίκους του νησιού, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και συγκεκριμένα με σάρκωμα στο πόδι.

Κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, αμέσως μετά τον αγιασμό των υδάτων, ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να δώσει τη δική του μάχη με την ασθένεια, γεγονός που θα τον αναγκάσει να απομακρυνθεί προσωρινά και να περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές για περίπου δύο μήνες, όσο θα υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες. Παράλληλα, τόνισε πως ο δήμος θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, με το γραφείο του ανοιχτό και τους συνεργάτες του παρόντες.

Το πρωί της Τρίτης, μιλώντας σε εκπομπή του Alpha, o Κωνσταντίνος Σινάνης περιέγραψε την δύσκολη πορεία από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι σήμερα, αλλά και τα μηνύματα στήριξης και δύναμης που δέχτηκε από τον κόσμο.



«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», συνέχισε.

«Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν. Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», κατέληξε.