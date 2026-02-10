Αχαΐα: Επίθεση κατήγγειλε 27χρονος μεταφορέας- Προσπάθησαν να εμβολίσουν τη μηχανή του

Επίθεση σε βάρος του κατήγγειλε ένας μεταφορέας στην αστυνομία.

27χρονος μεταφορέας οδηγός δικύκλου κατήγγειλε ότι τρία άτομα, τα οποία στη συνέχεια αναγνώρισε, προσπάθησαν να χτυπήσουν εσκεμμένα με ΙΧ αυτοκίνητο τη μηχανή του και να τον παρασύρουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τρεις εμπλεκόμενοι κάλεσαν στο σημείο ακόμη πέντε άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν όλοι μαζί, χτυπώντας τον στο κεφάλι και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί έδειξαν φωτογραφίες στο θύμα και ταυτοποιήθηκαν τα τρία άτομα στο ΙΧ ενώ άμεσα ξεκίνησαν από τις Αρχές οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.