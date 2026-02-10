Πάτρα: Σε ποιο δρόμο θα βρεις αυτή την τρύπα; - ΦΩΤΟ

Σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και δικυκλιστές καταγράφεται στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ολύμπου.

Πρόκειται για τρύπα–παγίδα στο οδόστρωμα, η οποία παραμένει χωρίς αποκατάσταση, παρά την έντονη επικινδυνότητά της.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό τις βραδινές ώρες, καθώς η τρύπα είναι σχεδόν αόρατη λόγω ανεπαρκούς φωτισμού, ενώ και κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφανίζεται απρόσμενα πάνω στη στροφή, αιφνιδιάζοντας όσους κινούνται στο σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για διαρκή απειλή σοβαρού τραυματισμού και ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, πριν σημειωθεί ατύχημα.

Δείτε τις φωτογραφίες από την ομάδα "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται..." στο fb.