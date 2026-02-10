Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: “Φουλ” οι προκρατήσεις σε όλη τη χώρα - Πού “χτυπούν” οι τιμές διαμονής στην Πάτρα

Σε ρυθμούς Καρναβαλιού ζει η χώρα, με τις προκρατήσεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και σε άλλες πόλεις, γνωστές για τα ήθη και έθιμα αυτής της περιόδου, όπως το Ρέθυμνο, η Ξάνθη, η Σκύρος και ο Τύρναβος.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες ανά την Ελλάδα προετοιμάζονται μήνες πριν για να πάρουν μέρος στις καρναβαλικές παρελάσεις και τα δρώμενα. Οργανώνουν ομάδες, στολές, συμμετοχές και ταξιδεύουν οργανωμένα και μη για να ξεφαντώσουν και να απολαύσουν μοναδικές στιγμές. Το καρναβάλι, άλλωστε, δεν είναι μόνο θέαμα αλλά μια μαζική, βιωματική εμπειρία που κινητοποιεί ολόκληρες κοινωνίες.

Πάτρα: Η πρωτεύουσα του ελληνικού καρναβαλιού

Η «καρδιά» του καρναβαλιού χτυπά για ακόμα μία χρόνια στην Πάτρα. Το πατρινό καρναβάλι αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο θεαματική διοργάνωση της χώρας, με ιστορία που ξεκινά τον 19ο αιώνα. Επηρεασμένο από ευρωπαϊκά πρότυπα, εξελίχθηκε σε πολυήμερο θεσμό γεμάτο άρματα, θεματικά πληρώματα, σατιρικά δρώμενα και χορούς.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των επισκεπτών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις πληρότητες. Τα ποσοστά προ-κρατήσεων, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, φτάνουν, ήδη, για το Σαββατοκύριακο των παρελάσεων το 85%, σύμφωνα με έκθεση του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates.

To κόστος διαμονής για το τριήμερο της κορύφωσης (άφιξη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου - αναχώρηση Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου) κυμαίνεται:

από 676 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου στην περιοχή του Δασυλλίου,

έως και 2.292 ευρώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Κοραή, με δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι ατόμων.

Την ίδια στιγμή, στη γνωστή πλατφόρμα Airbnb, διαθέσιμες στο ευρύτερο κέντρο της πόλης - από την Αγία Σοφία έως το Σκαγιοπούλειο - εμφανίζονται μόλις 45 κατοικίες, ενώ από την Έξω Αγυιά έως και την Περιβόλα καταγράφονται μόλις 64 διαθέσιμα ακίνητα.

Για όσους επιλέγουν πιο προσιτές λύσεις διαμονής και δεν επιμένουν στο κέντρο της Πάτρα, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 20 έως 25 λεπτών, προσφέροντας χαμηλότερο κόστος και εύκολη πρόσβαση στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Βραχνέικα: Παραθαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πάτρας, ιδιαίτερα δημοφιλής το καλοκαίρι, με οργανωμένες υποδομές, εστίαση και άμεση σύνδεση με την πόλη. Οι τιμές κυμαίνονται από 353 έως 635 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων.

Τσουκαλεΐκα: Ήσυχη παραθαλάσσια περιοχή, ιδανική για όσους θέλουν πιο χαλαρή διαμονή, αλλά με γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 545 έως 668 ευρώ για 2 υπνοδωμάτια.

Ρίο: Ένα από τα πιο ανεπτυγμένα προάστια της Πάτρας, κοντά στο Πανεπιστήμιο και τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, με έντονη φοιτητική κίνηση. Οι τιμές διαμορφώνονται από 565 έως 916 ευρώ για κατοικία 2 υπνοδωματίων.

Άγιος Βασίλειος: Παραθαλάσσια περιοχή ανατολικά της πόλης, γνωστή για τις οικογενειακές κατοικίες και τις παραλίες της, με εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται από 506 έως 694 ευρώ για κατοικία 3 υπνοδωματίων.

Ψαθόπυργος: Γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με έντονο τοπικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα αγαπητό για την ηρεμία και την παραδοσιακή του ατμόσφαιρα. Οι τιμές ξεκινούν από 360 ευρώ για κατοικία 1 υπνοδωματίου.

Ρέθυμνο: Βενετσιάνικη ατμόσφαιρα στην Κρήτη

Στο Ρέθυμνο, το καρναβάλι διαμορφώνεται μέσα σε σκηνικό ενετικής αρχιτεκτονικής. Ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα και αναβίωσε δυναμικά μετά το 1990. Η παλιά πόλη γεμίζει στολές, άρματα, μουσική και υπαίθρια γλέντια. Η διοργάνωση συνδυάζει κρητικό κέφι με σατιρικά θέματα, ενώ πολιτιστικοί σύλλογοι συμμετέχουν ενεργά. Οι επισκέπτες συρρέουν κάθε χρόνο, με την πόλη να μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό καρναβαλικό σκηνικό.

Το Ρέθυμνο σύμφωνα με την AirDNA διαθέτει 950 ακίνητα εγγεγραμμένα στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 86% στην πλατφόρμα Airbnb. Ενώ, για το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αγγίζουν ήδη το 70%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων. Στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου το κόστος για διαμονής για το τριήμερο, κυμαίνεται από 271€ έως και 459€ για αυτοτελή κατοικία.

Ξάνθη: Πολιτισμός και καρναβάλι

Οι θρακικές λαογραφικές γιορτές συνδυάζουν πολιτιστικές δράσεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις. Εκθέσεις, συναυλίες, παραδοσιακοί χοροί και δρώμενα προηγούνται της μεγάλης παρέλασης. Η κορύφωση έρχεται με το κάψιμο του «Τζάρου», που συμβολίζει το τέλος του χειμώνα και την κάθαρση. Η Ξάνθη διατηρεί έντονο λαογραφικό χαρακτήρα και συλλογική συμμετοχή.

Το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων αγγίζουν ήδη το 90%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων. To κόστος διαμονής για το τριήμερο, κυμαίνεται από 712€ έως και 1.016€ για κατοικία με 2Υ/Δ κατάλληλη να φιλοξενήσει ακόμη και 6 άτομα.

Τα παραδοσιακά διονυσιακά έθιμα

Δράμα (Καλή Βρύση) - Τα Μπαμπούγερα

Διονυσιακό έθιμο με ρίζες σε τελετές γονιμότητας. Οι συμμετέχοντες φορούν δέρματα ζώων, μάσκες και κουδούνια, περιφέρονται στο χωριό κάνοντας θόρυβο για να «ξορκίσουν το κακό» και να φέρουν την άνοιξη. Το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων αγγίζουν ήδη το 65%. To κόστος διαμονής για το τριήμερο στο κέντρο της πόλης, κυμαίνεται από 185€ έως και 423€.

Νάουσα - Γενίτσαροι και Μπούλες

Τελετουργικό δρώμενο με ιστορικές αναφορές στην Τουρκοκρατία. Οι συμμετέχοντες φορούν παραδοσιακές φορεσιές και μάσκες από κερί, κινούνται με ζουρνάδες και νταούλια. Πρόκειται για αυστηρή αναπαράσταση και όχι απλή παρέλαση. Το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων βρίσκονται ήδη στο 100%.

Σκύρος - Ο Γέρος και η Κορέλα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά διονυσιακά έθιμα του Αιγαίου. Ο «Γέρος» φορά δεκάδες βαριά κουδούνια στη μέση και κινείται ρυθμικά στα σοκάκια, δημιουργώντας δυνατό ήχο. Δίπλα του η «Κορέλα» με παραδοσιακή φορεσιά, ενώ εμφανίζεται και σατιρική μορφή. Συμβολίζει τη γονιμότητα και την αφύπνιση της φύσης. Οι κάτοικοι προετοιμάζονται από νωρίς, ενώ το νησί γεμίζει επισκέπτες που ταξιδεύουν ειδικά για το έθιμο. Το κόστος μίσθωσης για το τριήμερο διαμορφώνεται από 273€.

Τύρναβος - Μπουρανί

Έθιμο με έντονο διονυσιακό και σατιρικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει σκωπτικά τραγούδια, συμβολισμούς γονιμότητας και λαϊκές τελετές γύρω από την παρασκευή του φαγητού «μπουρανί». Η συμμετοχή είναι μαζική και αυθόρμητη, με πολλούς επισκέπτες να καταφθάνουν κάθε χρόνο.

Οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να διαμείνουν στην Λάρισα. Το κόστος μίσθωσης για το τριήμερο διαμορφώνεται από 150€ έως και 300€, ανάλογα με την απόσταση του ακινήτου από το κέντρο της πόλης.

Κοζάνη - Οι Φανοί

Κοινοτικό δρώμενο με φωτιές στις γειτονιές. Γύρω από τους «Φανούς» οι κάτοικοι τραγουδούν σκωπτικά τραγούδια. Έχει ρίζες σε αρχαίες τελετές φωτιάς και συμβολίζει την κάθαρση και την αναγέννηση. Η πόλη γεμίζει επισκέπτες και η προετοιμασία ξεκινά εβδομάδες πριν.

Το Σαββατοκύριακο των Παρελάσεων, τα ποσοστά προ-κρατήσεων στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αγγίζουν ήδη το 98%, περιορίζοντας αισθητά τη διαθέσιμη προσφορά καταλυμάτων. To κόστος διαμονής για το τριήμερο, κυμαίνεται από 648€ για κατοικία με 1Υ/Δ.

iefimerida.gr