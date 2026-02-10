Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι στον ΟΚΑΝΑ κινητοποίησε Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ, στην οδό Μπουμπουλίνας 10.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα που φέρονται να είναι χρήστες ουσιών ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας εξ αυτών έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τον δεύτερο, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. και πλήρωμα του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εξαπέλυσαν έρευνες στους γύρω δρόμους για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.