Πάτρα: Τα κρεοπωλεία και ο… καιρός της Τσικνοπέμπτης- Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης κινούνται ήδη τα κρεοπωλεία της Πάτρας, με τις προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις και την κίνηση να ανεβαίνει καθημερινά όσο πλησιάζει η ημέρα του παραδοσιακού «τσικνίσματος».

Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως το πρωί της Πέμπτης αναμένεται αισθητή αύξηση της προσέλευσης των καταναλωτών.

Στις προτιμήσεις των Πατρινών κυριαρχούν, όπως κάθε χρόνο, τα χοιρινά σουβλάκια, τα σουβλάκια κοτόπουλου, οι μπριζόλες και τα λουκάνικα. Ξεχωριστή θέση έχουν και τα αρνίσια παϊδάκια, αλλά και τα προϊόντα από πρόβατο -παϊδάκια, σουβλάκια και μπιφτέκια- που φέτος φαίνεται να κερδίζουν έδαφος και να βρίσκονται… στη μόδα.

Καθοριστικό παράγοντα για την τελική εικόνα της αγοράς θα αποτελέσουν οι καιρικές συνθήκες. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των κρεοπωλών Αχαΐας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr, «εάν βρέχει θα έχουμε παραπάνω κίνηση, γιατί σε περίπτωση καλοκαιρίας όλοι θα πάνε στο κέντρο και θα την βγάλουν με ένα σουβλάκι στο χέρι, εάν όμως βρέξει θα μείνουν στα σπίτια και θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, στο χοιρινό, που συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη ζήτηση την Τσικνοπέμπτη, καταγράφεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μια μικρή μείωση, σε σχέση με πέρσι. Ενδεικτικά, τα χοιρινά σουβλάκια διατίθενται από 7 έως 8 ευρώ το κιλό, τα σουβλάκια κοτόπουλου από 8 έως 9 ευρώ το κιλό, ενώ στα λουκάνικα η μέση τιμή διαμορφώνεται γύρω στα 7 ευρώ το κιλό. Το αρνί παρουσιάζει μικρή αύξηση, με την τιμή να κυμαίνεται από 13 έως 15 ευρώ το κιλό. Όσον αφορά το πρόβατο, οι τιμές διαμορφώνονται από 7,50 έως 8,50 ευρώ το κιλό.