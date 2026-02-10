Ο Ανδρέας Ξανθός μιλά για το ΕΣΥ μέσα από το «Κόκκινο νήμα»- «Το 14% των πολιτών στερείται φροντίδα υγείας λόγω κόστους», λέει στο thebest ο πρώην υπουργός

Με επίκεντρο τη δημόσια υγεία, τις ιδεολογικές της αφετηρίες και τις πολιτικές επιλογές που τη διαμόρφωσαν από την ίδρυση του ΕΣΥ έως σήμερα, παρουσιάζεται την Τετάρτη στις 18:00, στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του πρώην υπουργού Υγείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού, με τίτλο «Το κόκκινο νήμα».

Η εκδήλωση -όπως τονίζει ο συγγραφέας- πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με τον κ. Ξανθό να παρεμβαίνει με σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, υποστηρίζοντας την ανάγκη «να ξαναγίνει το ΕΣΥ καθολικά ισότιμο και προσβάσιμο σε όλους, χωρίς επιβάρυνση την ώρα της ανάγκης», ενώ παράλληλα επισημαίνει πως «η πολιτική υγείας έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, έχει αξίες, έχει προτεραιότητες».

Μιλώντας στο thebest.gr, ο Ανδρέας Ξανθός ξεκαθαρίζει ότι «Το “Κόκκινο νήμα” είναι ένα βιβλίο, που αναφέρεται στην πολιτική υγείας, από ιδρύσεως του ΕΣΥ μέχρι σήμερα. Είναι μια ευρύτερη διαδρομή, δεν αφορά μόνο την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ούτε είναι ένας στενός κυβερνητικός απολογισμός». Όπως τονίζει, πρόκειται για «μια ματιά στην πολιτική υγείας και θα έλεγα, μια αριστερή ματιά, γιατί προτάσσει τις αξίες του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ, δηλαδή τις αξίες της ισότητας και της καθολικότητας στην παροχή υπηρεσιών, στην δωρεάν φροντίδα μέσα από ισχυρές δημόσιες δομές».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η στρατηγική ενίσχυσης του ΕΣΥ, ιδιαίτερα την περίοδο 2015- 2019, συνέβαλε στο να παραμείνει το σύστημα λειτουργικό, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και το περιβάλλον λιτότητας. «Καταφέραμε και το ΕΣΥ να παραμείνει λειτουργικό παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και το περιβάλλον λιτότητας που υπήρχε τότε. Βεβαίως, καταφέραμε, να είναι προσβάσιμο το ΕΣΥ, σε όλο τον κόσμο, χωρίς διακρίσεις», σημειώνει, προσθέτοντας ότι την περίοδο εκείνη καλύφθηκαν ιατροφαρμακευτικά περίπου 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες.

Ασκώντας κριτική στη σημερινή κατάσταση, ο πρώην υπουργός κάνει λόγο για απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και μετακύλιση του κόστους στους πολίτες. Όπως αναφέρει, «ο μόνος τρόπος για να έχει μια αξιόπιστη φροντίδα, είναι να πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του περισσότερα χρήματα», είτε μέσω απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων εντός ΕΣΥ, είτε μέσω ιδιωτικών υπηρεσιών. Κάνει, επίσης, λόγο για αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες που ενισχύουν τις υγειονομικές ανισότητες, επισημαίνοντας ότι περίπου το 14% του πληθυσμού δηλώνει πως δεν λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα λόγω οικονομικής δυσχέρειας, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 2-3%.

Παράλληλα, ο κ. Ξανθός υπογραμμίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου κοινωνικού μετώπου για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. «Χρειάζεται ένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα ξανά, το οποίο να συγκροτείται από τους υγειονομικούς, από τους εκπροσώπους των ασθενών, από τις τοπικές κοινωνίες, από την αυτοδιοίκηση και προφανώς, από τις πολιτικές δυνάμεις που προτάσσουν την δημόσια περίθαλψη», αναφέρει.