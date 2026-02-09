Από την Πέμπτη 12/2 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Ο Δρόμος του Εγκλήματος"

Το γεμάτο ανατροπές θρίλερ καταδίωξης "Ο Δρόμος του Εγκλήματος-Crime 101" σε σκηνοθεσία του Βρετανού δημιουργού Bart Layton, βγαίνει την Πέμπτη 12/2/2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood, ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ από τα Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με το στόρι, ο Davis (Chris Hemsworth) είναι ένας κλέφτης που μένει συστηματικά ασύλληπτος, με αποτέλεσμα οι ληστείες του να έχουν μπερδέψει την αστυνομία. Σχεδιάζει τη μεγαλύτερη ληστεία της καριέρας του — ελπίζοντας ότι θα είναι και η τελευταία — όταν η πορεία του διασταυρώνεται με τη Sharon (Halle Berry), μια απογοητευμένη ασφαλίστρια με την οποία αναγκάζεται να συνεργαστεί, και τον Orman (Barry Keoghan), έναν κλέφτη με πολύ πιο ανησυχητικές μεθόδους από αυτές του Davis.

Καθώς πλησιάζει η ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ο αμείλικτος ντετέκτιβ Lubesnik (Mark Ruffalo) πλησιάζει την επιχείρηση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα διακύβευμα, και η γραμμή μεταξύ κυνηγού και κυνηγημένου αρχίζει να θολώνει. Καθένας από αυτούς σύντομα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το κόστος των αντίστοιχων επιλογών του — και να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει γυρισμός.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Bart Layton.

Πρωταγωνιστούν οι: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, ο Nick Nolte και η βραβευμένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου Halle Berry.

Διάρκεια: 140 λεπτά.

Η ταινία απ' όσο είδαμε βγαίνει την Πέμπτη 12/2 και στην Πάτρα.

*Eπίσης την Τσικνοπέμπτη 12/2 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα από την Feelgood, η παιδική αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" που βγαίνει ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Σενάριο: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley.

Από τη Sony Pictures Animation, το στούντιο πίσω από την ταινία "Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν", έρχεται τώρα η ταινία "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή", μια πρωτότυπη κωμωδία δράσης που διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου ζουν μόνο ζώα. Ο Will, μία νεαρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα, έχει μια μοναδική ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball – ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτό, με πλήρη επαφή, στο οποίο κυριαρχούν τα γρηγορότερα και πιο άγρια ζώα του κόσμου. Οι νέοι συμπαίκτες του Will δεν είναι ενθουσιασμένοι που έχουν μια μικρή κατσίκα στην ομάδα τους, αλλά ο Will είναι αποφασισμένος να φέρει επανάσταση στο άθλημα και να αποδείξει μια για πάντα ότι «και τα μικρά ζώα μπορούν να παίξουν μπάλα!»

Σκηνοθεσία: Tyree Dillihay, Adam Rosette

Με τις φωνές των: Caleb McLaughlin, David Harbour, Patton Oswalt, Jennifer Hudson, Gabrielle Union, Aaron Pierre, Nicola Coughlan, κ.α.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Βασίλης Ντάρμας, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Άννα Σταματίου, Λάμπρος Φισφής, Αφροδίτη Αντωνάκη, Άγγελος Λιάγκος, Κώστας Τερζάκης, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Βαγγέλης Σταρτηγάκος, Αργύρης Κανδύλης, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Χρήστος Θάνος, Γιάννης Τσούτσιας, Δανάη Δημοπούλου, Σοφία Τσάκα, Χρήστος Συριώτης, Χαρά Ζησιμάτου, Γιάννης Στεφόπουλος, Ίωνας Κατζάς, Εύα Φισφή, Ζωή Φισφή, Βασίλης Κανδύλης.

Ειδική Συμμετοχή: Θεόδωρος Παπαλουκάς στο ρόλο του Τζέραλντ, και ο Γιανούλης Λαρετζάκης στο ρόλο του Πιτ.

Επιμέλεια σεναρίου: Λάμπρος Φισφής.

Η ταινία απ' όσο είδαμε έρχεται από την Πέμπτη 12/2 για προβολή και στην Πάτρα.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

